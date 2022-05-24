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  4. ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Италия
24 мая 2022, 00:40 | Обновлено 24 мая 2022, 01:28
284
0

ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане

23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины

24 мая 2022, 00:40 | Обновлено 24 мая 2022, 01:28
284
0
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
YouTube 2+2. Андрей Шевченко и Кларенс Зеедорф

23 мая в Милане прошел благотворительный матч звезд мирового футбола в поддержку Украины. В этом поединке сыграли известные футболисты прошлого.

Среди участников был и знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины вывел команду на поле с капитанской повязкой и сумел отдать голевую передачу на Кларенса Зеедорфа в первом тайме. Игра проходила в формате 2 таймов по 35 минут, с музыкальными выступлениями до игры и в перерыве.

Благотворительный матч, Милан, 23 мая

Inclusion Icons – United Icons – 2:4

Голы: Ф. Индзаги, 4, Это'о, 65 – Зеедорф (ассист: Шевченко), 20, Матри, 22, Джилардино, 27, Зеедорф, 70+2.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Ф. Индзаги, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Зеедорф (ассист: Шевченко), 20 мин.

ГОЛ! 1:2. Матри, 22 мин.

ГОЛ! 1:3. Джилардино, 27 мин.

ГОЛ! 2:3. Это'о, 65 мин.

ГОЛ! 2:4. Зеедорф, 70+2 мин.

 

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Источник Sport.ua
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