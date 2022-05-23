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  4. Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Италия
23 мая 2022, 23:46 | Обновлено 24 мая 2022, 00:02
745
0

Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче

Экс-наставник сборной Украины сумел отдать голевую передачу на Зеедорфа

23 мая 2022, 23:46 | Обновлено 24 мая 2022, 00:02
745
0
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
YouTube 2+2. Андрей Шевченко

23 мая в Милане прошел благотворительный матч звезд мирового футбола в поддержку Украины.

В этом подеинке сыграли Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилиан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие известные футболисты прошлого.

Среди участников был и знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины вывел команду на поле с капитанской повязкой и сумел отдать голевую передачу на Кларенса Зеедорфа в первом тайме. Игра проходила в формате 2 таймов по 35 минут, с музыкальными выступлениями до игры и в перерыве.

Встреча завершилась победой белых над синими (4:2). Имена голеадоров впечатляют: Кларенс Зеедорф (дубль), Алессандро Матри, Альберто Джилардино (у белых), а также Филиппо Индзаги, Самюэль Это'о (у синих), 

Цель игры – сбор средств для поддержки противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны с рф. Средства поступят на счет специального фонда, созданного Самюэлем Это'о, и будут распределяться по запросам.

Благотворительный матч, Милан, 23 мая

Inclusion Icons – United Icons – 2:4

Голы: Ф. Индзаги, 4, Это'о, 65 – Зеедорф (ассист: Шевченко), 20, Матри, 22, Джилардино, 27, Зеедорф, 70+2.

ВИДЕО. Благотворительный матч звезд футбола в поддержку Украины

Составы команд

Inclusion Icons: Onana, Zanetti, Gama, Materazzi, Candela, Seedorf, Cambiasso, Deco, Eto'o, Matri, Shevchenko.

Subs: Dida, Zaccardo, Alborghetti, Bonansea, Boban, Baronio, Brustia, Iaquinta, Njoya, Fadiga, Gilardino.

Coach: Capello

United Icons: Julio Cesar, Maicon, Kimpembe, Thuram, Bergamaschi, Sneijder, Pirlo, Totti, Dybala, Inzaghi, Kluivert.

Subs: Frey, Cocetta, Galante, Chivu, Serginho, Ambrosini, Castagnaviz, Lamouchi, Djorkaeff, Thomas, Cahill, Pazzini, Mboma, Eto'o

Coach: Montella.

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Источник Sport.ua
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