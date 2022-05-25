 ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ

В мае словенский регион Горенска стал вторым домом для национальной команды Украины. Внимательные и заботливые менеджеры и работники Футбольного союза Словении и гостиницы «Элеганс» продолжают делать все, чтобы сине-желтые чувствовали себя здесь как дома.

И действительно, местность у национального парка Брдо можно без преувеличения назвать раем, футбольным в том числе. Идеально ухоженные поля, тренажерный зал со всем необходимым, удобная инфраструктура тренировочного центра, обновленный комфортабельный отель с вкусной кухней и уникальными матрасами, способствующими максимальному обновлению и крепкому сну – и все это на фоне живописной природы и свежего воздуха!

Это делает подготовку сборной Украины такой, какой она должна быть на высоком профессиональном уровне. И о таких условиях в военное время сине-желтые могли только мечтать.

Именно эти слова сказал главный тренер национальной команды Александр Петраков во время встречи с президентом Футбольного союза Словении Раденко Миятовичем. Глава словенского футбола посетил гостиницу, где расположились украинцы, чтобы поинтересоваться, все ли у них в порядке. «Мы здесь как у себя дома, за что благодарны вам просто безгранично», – признался наставник украинской сборной. «Именно этого мы и хотели – чтобы вы так чувствовали себя», – ответил Миятович. Для хороших воспоминаний сине-желтые подарили гостеприимному хозяину футболку сборной Украины, в которой она проводила благотворительные матчи, с автографами всех игроков.

23 мая поздно вечером в лагерь национальной команды прибыли Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, а 24 мая после обеда Александр Зинченко. Приезда «англичан» партнеры ждали давно, а значит, встреча была теплой и даже трогательной. Скажем, Миколенко в последний раз был в лагере сборной еще в сентябре, Ярмоленко и Зинченко – в ноябре. Ребята признавались, что просто не могли дождаться, когда снова ощутят атмосферу национальной команды.

Все новоприбывшие вышли на поле тренировочного центра в Брдо, правда, поучаствовать в вечерней тренировке не смог Виталий Миколенко. Защитник «Эвертона» приехал с ушибом голеностопа, полученным в игре за клуб, затем занимался индивидуально под наблюдением реабилитолога. Впрочем, планируется, что Виталий на следующий день присоединится к общей группе.

Пропускали занятия также Николай Шапаренко и Михаил Мудрик, получившие незначительные повреждения и проходящие курс лечения под наблюдением врачей сборной. Завершает курс реабилитации Денис Попов.

Остальные игроки, в том числе Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, полноценно отработали программу вечерней тренировки, которая включала пробежку, разминку, квадраты, тактические и игровые серии. В работе тренерского штаба тактическое построение и разработка структуры игры на матч 1 июня с Шотландией сейчас занимают определяющее место.

ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ