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  4. ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Чемпионат мира
24 мая 2022, 22:22 |
1434
1

ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины

Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной

24 мая 2022, 22:22 |
1434
1
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
uaf.ua

В понедельник вечером в расположение сборной Украины прибыли Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, а сегодня к национальной команде присоединился Александр Зинченко.

С командой не тренировались Миколенко, а также Михаил Мудрик и Николай Шапаренко. У них небольшие повреждения. Продолжает восстанавливаться Денис Попов.

Сборная Украины, у которого до матча с Шотландией не будет спаррингов, проведет двусторонку 26 мая.

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Виталий Миколенко Денис Попов Михаил Мудрик Николай Шапаренко
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Источник Украинская ассоциация футбола
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