ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины

В понедельник вечером в расположение сборной Украины прибыли Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, а сегодня к национальной команде присоединился Александр Зинченко.

С командой не тренировались Миколенко, а также Михаил Мудрик и Николай Шапаренко. У них небольшие повреждения. Продолжает восстанавливаться Денис Попов.

Сборная Украины, у которого до матча с Шотландией не будет спаррингов, проведет двусторонку 26 мая.