Чемпионат мира24 мая 2022, 22:22 |
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ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной
24 мая 2022, 22:22 |
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В понедельник вечером в расположение сборной Украины прибыли Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, а сегодня к национальной команде присоединился Александр Зинченко.
С командой не тренировались Миколенко, а также Михаил Мудрик и Николай Шапаренко. У них небольшие повреждения. Продолжает восстанавливаться Денис Попов.
Сборная Украины, у которого до матча с Шотландией не будет спаррингов, проведет двусторонку 26 мая.
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