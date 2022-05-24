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  4. Петраков о подготовке к Шотландии: «Украина проведет двусторонний матч»
Чемпионат мира
24 мая 2022, 19:22 |
581
2

Петраков о подготовке к Шотландии: «Украина проведет двусторонний матч»

Александр Петраков подтвердил, что спаррингов не будет

24 мая 2022, 19:22 |
581
2
Петраков о подготовке к Шотландии: «Украина проведет двусторонний матч»
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что договориться о контрольном матче перед игрой с Шотландией не удалось, поэтому команда проведет двусторонку.

— Александр Васильевич, судя по всему, сборной Украины уже не удастся провести спарринг заключительной недели подготовки к матчу с шотландцами. Почему так случилось?

- Да, к сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который подошел бы нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты — 22—23 или 26 мая. Прежде всего, хочу отметить, что УАФ совместно с УЕФА провели, без преувеличения, титаническую работу по спаррингам. Во время, когда завершаются клубные чемпионаты, а сборные еще не собрались, найти спарринг-партнера, который подошел бы для отработки необходимой тактической схемы на игру с шотландцами, крайне сложно. Знаю, что УЕФА обращался с предложением по поводу поединка в большинство известных клубов Европы, но они отказались в силу своих обстоятельств. Уже фактически договорились о товарищеском матче 26 мая с Демократической Республикой Конго, однако африканцы отказались в последний момент по только им известным причинам.

— Были ли еще какие-нибудь варианты?

— Была возможность сыграть с двумя клубами Сегунды, но я считаю, что спарринг с этими командами, при всем уважении к ним, не дал бы нам пользы, да и ехать теперь в жаркую Испанию, когда играть нужно на туманном Альбионе, плюс переезд туда-сюда — это все изнуряет… Было предложение от сборной Литвы сыграть матч у них, однако на искусственном поле, что нам могло помешать. Мальта готова была сыграть, но 27—28 мая, а это слишком поздно для нас, учитывая восстановление перед поединком в Шотландии. Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут нагрузки, чего невозможно добиться в контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера.

— Значит, спарринг будет, но внутренний…

– Да, сейчас это более целесообразно. Разделим сборную на два состава, сыграем в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где мы готовимся более трех недель, на уже хорошо знакомом нам поле, без лишних переездов и изменения климата. В сложившейся ситуации это единственный приемлемый вариант.

— Ответственность и настрой в двусторонке будут такими же, как и в контрольном поединке?

- Вполне. Ребята получат по 90 минут игровой нагрузки, это то, что сейчас нужно. Они все сконцентрированы и знают, к чему готовятся. Конечно, спарринг с другой командой был необходим, но, еще раз подчеркну, найти оппонента в это время для сборной очень сложно. Мы благодарны президенту УЕФА Александеру Чеферину, который предоставил нам возможность в тяжелое время войны готовиться в прекрасных условиях. Мы интенсивно работаем и подойдем к игре в полной готовности.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Hg
Надо  играть на деньги и тогда будет настоящая борьба.
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ZportUA
Апофеозом всего этого идиотизма, под названием "подготовка к матчу с Шотландией", будет то, если кто-то, не дай Бог, получит травму в этой двусторонке, и начнут звать в сборную тех игроков, кого отправили в Динамо
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