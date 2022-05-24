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Бразилия
24 мая 2022, 12:44 | Обновлено 24 мая 2022, 13:24
1284
10

Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией

УАФ не удалось найти спарринг-партнеров для «сине-желтых»

24 мая 2022, 12:44 | Обновлено 24 мая 2022, 13:24
1284
10
Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией
УАФ

По информации журналиста телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, сборная Украины не буде проводить контрольные матчи перед игрой с Шотландией. Последнюю неделю перед матчем плей-офф отбора на чемпионат мира команда Александра Петракова будет только тренироваться.

Отметим, что на 27 мая была договоренность о спарринге со сборной ДР Конго, но этот поединок был отменен. Также сообщалось, что сборная Украины могла сыграть с «Реалом», но «сливочные» отменили спарринг из-за выхода команды в финал Лиги чемпионов.

За месяц подготовки сборная Украины сыграла три встречи - с менхенгладбахской «Боруссией» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риекой» (1:1).

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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ZloyDeda
Це все, що треба знати про діяльність Павелка і УАФ!!! Це просто жах і ганьба!!!
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+5
Tasha19
Тупо підставили Петракова і Збірну. 
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+4
Maks Maks
Будет прикол, если павелку переизберут президентом федерации 
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+4
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knmua
Тепер зрозуміло чому динамівців додому відправили, вони багато спарингів зіграли, а відсутність спарингів це ключ до перемоги... за версією керівницта збірної. Чекаємо на перше червня.
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+2
pavel8873
Постачання зброї від Великої Британії  зараз вагоміше ...
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0
.Zport
Все що треба знати про футбольне керівництво країни. Шахраї, піарщики і не більше 
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0
Віталій Яценко
Багато різних складних моментів зараз у Збірної. Можна казати про чергову зраду. Та не треба поспішати. Висновки можна робити буде вже 01.06.22 по факту результату із Шотландією.
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-4
New Zealander
Ой якби дуже вже треба було то провели би спаринг з Динамо чи Шахтарем. Значить не було великої потреби.
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-6
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