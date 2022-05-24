Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией

По информации журналиста телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, сборная Украины не буде проводить контрольные матчи перед игрой с Шотландией. Последнюю неделю перед матчем плей-офф отбора на чемпионат мира команда Александра Петракова будет только тренироваться.

Отметим, что на 27 мая была договоренность о спарринге со сборной ДР Конго, но этот поединок был отменен. Также сообщалось, что сборная Украины могла сыграть с «Реалом», но «сливочные» отменили спарринг из-за выхода команды в финал Лиги чемпионов.

За месяц подготовки сборная Украины сыграла три встречи - с менхенгладбахской «Боруссией» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риекой» (1:1).

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.