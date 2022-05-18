Сборная выиграла у Эмполи, Реал готов отпустить Лунина, травма Попова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 мая.

1. Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи

Команда Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

2. ПЕТРАКОВ: «У ребят большие нагрузки. Много кто еле переставлял ноги»

Наставник сборной Украины рассказал о товарищеском матче против «Эмполи»

3. Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча сине-желтых в Италии 17 мая

4. Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина

Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста

5. Все решится в последнем туре. Ливерпуль обыграл Саутгемптон и сохранил шанс

Команде Юргена Клоппа надо рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити»

6. Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа

Два-три футболиста вполне могут покинуть стан «бело-синих» в ближайшее время

7. Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо

У опытного коуча контракт до 2024 года

8A. Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи

Защитника преследуют травмы

8B. Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова

По словам Петракова, у него проблема с ахилловым сухожилием, нужно МРТ

9. Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ

Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию

10. Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»