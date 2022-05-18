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18 мая 2022, 06:30 | Обновлено 18 мая 2022, 06:34
951
0

Сборная выиграла у Эмполи, Реал готов отпустить Лунина, травма Попова

Главные новости за 17 мая на Sport.ua

18 мая 2022, 06:30 | Обновлено 18 мая 2022, 06:34
951
0
Сборная выиграла у Эмполи, Реал готов отпустить Лунина, травма Попова
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 мая.

1. Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Команда Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

2. ПЕТРАКОВ: «У ребят большие нагрузки. Много кто еле переставлял ноги»
Наставник сборной Украины рассказал о товарищеском матче против «Эмполи»

3. Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча сине-желтых в Италии 17 мая

4. Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста

5. Все решится в последнем туре. Ливерпуль обыграл Саутгемптон и сохранил шанс
Команде Юргена Клоппа надо рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити»

6. Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Два-три футболиста вполне могут покинуть стан «бело-синих» в ближайшее время

7. Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
У опытного коуча контракт до 2024 года

8A. Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи
Защитника преследуют травмы

8B. Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
По словам Петракова, у него проблема с ахилловым сухожилием, нужно МРТ

9. Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию

10. Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

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Источник Sport.ua
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