Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 19:27 |
562
0

Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа

Два-три футболиста вполне могут покинуть стан «бело-синих» в самое ближайшее время

17 мая 2022, 19:27 |
562
0
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
ПРОФУТБОЛ Digital. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, каким видит трансферную работу клуба в летнее окно в аспекте потенциальной продажи лидеров команды.

«Чтобы строить команду на перспективу, финансы нужны всегда. Время такое, что хотелось бы сохранить команду. Да, может, кто-то и уйдет. Например, было хорошее предложение по Миколенко, мы его отпустили. 20 миллионов – это хорошее предложение для клуба. Если будут предложения по каким-то двум-трем нашим игрокам, мы тоже их отпустим, но это не значит, что я готов сегодня распродать команду».

«Меня обвиняли в том, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не произошло. Я даже не пытался этого делать. Чтобы убрать все слухи, скажу: команда не распродается. По отдельным футболистам, если будут предложения (тот же Цыганков, например), и они будут устраивать три стороны: покупателя, продавца и самих игроков, мы рассмотрим их. Но должны быть предложения».

«Но есть другой вариант. Можно ж распродать команду. Цыганков, допустим, стоит 20-25 миллионов, а мне предложат 5 и я соглашусь – вот это значит, что я распродаю команду. Я не на базаре, я не распродаю товар, как говорят. Но речь о футболистах, а это живые люди, и я хочу, чтобы им было хорошо», - сказал Суркис.

Напомним, в конце января сообщалось, что интерес к Виктору Цыганкову проявлял «Монако». Клуб из французской Лиги 1 хотел арендовать украинца, но тот отказался от такой возможности.

По теме:
Реал готов летом продать двух испанцев
Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг
Бавария и Боруссия сразятся за нападающего Аякса
Игорь Суркис Динамо Киев Виктор Цыганков трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции
Футбол | 17 мая 2022, 13:07 6
«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции
«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о возможном формате сезона

Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Футбол | 17 мая 2022, 11:18 5
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Война | 16.05.2022, 21:45
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Футбол | 17.05.2022, 15:43
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Футбол | 16.05.2022, 20:10
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
16.05.2022, 19:23 6
Теннис
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 92
Футбол
Помощи для рф не будет. Страны ОДКБ не собираются воевать с Украиной
Помощи для рф не будет. Страны ОДКБ не собираются воевать с Украиной
16.05.2022, 21:22 2
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
17.05.2022, 00:23 4
Война
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем