Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, каким видит трансферную работу клуба в летнее окно в аспекте потенциальной продажи лидеров команды.

«Чтобы строить команду на перспективу, финансы нужны всегда. Время такое, что хотелось бы сохранить команду. Да, может, кто-то и уйдет. Например, было хорошее предложение по Миколенко, мы его отпустили. 20 миллионов – это хорошее предложение для клуба. Если будут предложения по каким-то двум-трем нашим игрокам, мы тоже их отпустим, но это не значит, что я готов сегодня распродать команду».

«Меня обвиняли в том, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не произошло. Я даже не пытался этого делать. Чтобы убрать все слухи, скажу: команда не распродается. По отдельным футболистам, если будут предложения (тот же Цыганков, например), и они будут устраивать три стороны: покупателя, продавца и самих игроков, мы рассмотрим их. Но должны быть предложения».

«Но есть другой вариант. Можно ж распродать команду. Цыганков, допустим, стоит 20-25 миллионов, а мне предложат 5 и я соглашусь – вот это значит, что я распродаю команду. Я не на базаре, я не распродаю товар, как говорят. Но речь о футболистах, а это живые люди, и я хочу, чтобы им было хорошо», - сказал Суркис.

Напомним, в конце января сообщалось, что интерес к Виктору Цыганкову проявлял «Монако». Клуб из французской Лиги 1 хотел арендовать украинца, но тот отказался от такой возможности.