Источник: Цыганков не захотел переходить в Монако на правах аренды

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков отказался рассматривать вариант перехода в чемпионат Франции.
Сообщается, что «Динамо» получило предложение от «Монако» арендовать лидера киевлян до конца сезона с возможностью выкупа, но сам игрок не захотел обсуждать такой вариант.
«Монако» сейчас в Лиге 1 занимает только 7-е место.
Ранее была информация об интересе к Виктору со стороны «Атлетико».
Нынешней зимой «Динамо» активно работает на трансферном рынке в плане ухода игроков: был продан Виталий Миколенко, а Владислав Супряга, Богдан Леднев и Эрик Рамирес отправились в аренды.
Источник — ТаТоТаке
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Он даже не лучший игрок в Динамо, не то что в УПЛ! Выздоравливай, Марина
"Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"
"Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"
"Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
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Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
"Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"
"Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"
"Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
----
Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
Уже надеялись что лучший игрок УПЛ покинет ДК
"Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"
"Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"
"Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
----
Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
Уже надеялись что лучший игрок УПЛ покинет ДК
————————————————
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