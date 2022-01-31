Источник: Цыганков не захотел переходить в Монако на правах аренды

Лидер киевлян отказался от варианта с Лигой 1

  • 31.01.2022 15:29
  • 3405 просмотров
  • 25 комментариев
Источник: Цыганков не захотел переходить в Монако на правах аренды
© fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков отказался рассматривать вариант перехода в чемпионат Франции.

Сообщается, что «Динамо» получило предложение от «Монако» арендовать лидера киевлян до конца сезона с возможностью выкупа, но сам игрок не захотел обсуждать такой вариант.

«Монако» сейчас в Лиге 1 занимает только 7-е место.

Ранее была информация об интересе к Виктору со стороны «Атлетико».

Нынешней зимой «Динамо» активно работает на трансферном рынке в плане ухода игроков: был продан Виталий Миколенко, а Владислав Супряга, Богдан Леднев и Эрик Рамирес отправились в аренды.

Источник — ТаТоТаке

(23 голоса)

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Комментарии
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    online
    ona_proigraet, 31.01.2022 15:36
    +3
    в Динамо Цыганков может спокойно ваньку валять, получая приличную зарплату. Совсем не обязательно повышать свой проф.уровень напряженными тренировками. Поездка в любую европейскую страну - выход из зоны комфорта. Учи другой язык, приспосабливайся к новой команде, партнерам, интенсивно тренируйся чтобы попасть в стартовый состав. Намного проще быть по типу Коноплянки в Шахтере: спокойно, не парясь, получаешь свой миллион, тренируешься с прохладцей, зная, что по контракту тебя все равно не имеют права выгнать. В общем живи в свое удовольствие. И нафига нужны эти Франции. Англии, Испании. Нас и тут неплохо кормят, - подумал Цыганков и решил никуда не ехать
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    online
    potemkin78, 31.01.2022 16:14
    +2
    оно ему надо? там бегать надо, напрягаться
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    online
    LFC, 31.01.2022 16:11 (изменен)
    +1
    Megogo_gawno, 31.01.2022 16:08
    Лучший игрок УПЛ? Я думал ты только притворяешься больной
    Он даже не лучший игрок в Динамо, не то что в УПЛ! Выздоравливай, Марина
    Федь да он лучший игрок УПЛ

    "Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"

    "Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"

    "Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
    ----
    Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
    Ссылка
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 16:36
    0
    samird, 31.01.2022 16:34
    Абсолютно верное решение. В Лиге 1 в настоящий момент есть только один классный клуб - ПСЖ. Остальные значительно уступают. Да и сам чемпионат не особо интересный. Цыганкову надо ориентироваться на Серию А и Ла Лигу - это его чемпионаты.
    Ага. Андерлехт Генк Брюгге вот туда, ток там и заиграет мб
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    samird, 31.01.2022 16:34
    0
    Абсолютно верное решение. В Лиге 1 в настоящий момент есть только один классный клуб - ПСЖ. Остальные значительно уступают. Да и сам чемпионат не особо интересный. Цыганкову надо ориентироваться на Серию А и Ла Лигу - это его чемпионаты.
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    Megogo_gawno, 31.01.2022 16:17
    0
    LFC, 31.01.2022 16:13
    Федь иди похмелись - если денег нет пойди поклянчи мб тебе дадут чекушку.
    По делу сказать нечего, так ты сразу про чекушку начинаешь? Сочувствую твоему алкоголизму, надеюсь поборишь эту вредную привычку
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    online
    LFC, 31.01.2022 16:13
    0
    Megogo_gawno, 31.01.2022 16:12
    Марина, ты забыла аккаунт переключить
    Федь иди похмелись - если денег нет пойди поклянчи мб тебе дадут чекушку.
    Ссылка
    Funnycat--, 31.01.2022 15:55
    0
    Отлично он и Динамо нужен !
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    worker, 31.01.2022 15:40
    0
    Луческу хочет полностью обновить Динамо и уехать в Румынию с чистой совестью.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 31.01.2022 15:39
    0
    источник информации "ТаТоТакэ" - это действительно ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 16:28
    -1
    LFC, 31.01.2022 16:11
    Федь да он лучший игрок УПЛ

    "Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"

    "Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"

    "Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
    ----
    Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
    Ага. Чет флешбеки по Ярмоле и Конопле который с пон*сом об*ср*лись в Европе. Этот пассажир очередной будет.
    Ссылка
    Funnycat--, 31.01.2022 15:57
    -1
    Ржавые содержанки 🔥.
    Уже надеялись что лучший игрок УПЛ покинет ДК
    Ссылка
    online
    4ингаn4гук, 31.01.2022 15:56
    -1
    От лучших клубов предложений уже не будет.
    Ссылка
    online
    LFC, 31.01.2022 16:05
    -2
    4ингаn4гук, 31.01.2022 15:56
    От лучших клубов предложений уже не будет.
    опять этот со своим хоум видео... админы вы реально не знаете как перекрыть кислород нетрадиционным или вам это выгодно?
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 15:50
    -2
    Зря.... Сидеть и ждать условную "Барселону" можно долго
    Ссылка
    BestOf, 31.01.2022 15:32
    -2
    Теперь будет гнить до конца своих дней в динамо .
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 16:20
    -3
    "Зачем мне солнце Монако" пропел Витек
    Ссылка
    Megogo_gawno, 31.01.2022 16:12
    -3
    LFC, 31.01.2022 16:11
    Федь да он лучший игрок УПЛ

    "Виктор Цыганков — лучший футболист Премьер-лиги-2021 по мнению игроков сборной Украины"

    "Виктор Цыганков – лучший в УПЛ по системе «гол + пас»"

    "Виктор Цыганков — лучший игрок текущего чемпионата УПЛ по оценкам InStat"
    ----
    Ты только там ногти на ногах не грызи с бадуна
    Марина, ты забыла аккаунт переключить
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 16:00
    -3
    Funnycat--, 31.01.2022 15:57
    Ржавые содержанки 🔥.
    Уже надеялись что лучший игрок УПЛ покинет ДК
    лучший игрок УПЛ
    ————————————————
    Ссылка
    syrkis-shybkis, 31.01.2022 15:42
    -3
    ona_proigraet, 31.01.2022 15:36
    в Динамо Цыганков может спокойно ваньку валять, получая приличную зарплату. Совсем не обязательно повышать свой проф.уровень напряженными тренировками. Поездка в любую европейскую страну - выход из зоны комфорта. Учи другой язык, приспосабливайся к новой команде, партнерам, интенсивно тренируйся чтобы попасть в стартовый состав. Намного проще быть по типу Коноплянки в Шахтере: спокойно, не парясь, получаешь свой миллион, тренируешься с прохладцей, зная, что по контракту тебя все равно не имеют права выгнать. В общем живи в свое удовольствие. И нафига нужны эти Франции. Англии, Испании. Нас и тут неплохо кормят, - подумал Цыганков и решил никуда не ехать
    Браво
    Ссылка
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