Источник: Цыганков не захотел переходить в Монако на правах аренды

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков отказался рассматривать вариант перехода в чемпионат Франции.

Сообщается, что «Динамо» получило предложение от «Монако» арендовать лидера киевлян до конца сезона с возможностью выкупа, но сам игрок не захотел обсуждать такой вариант.

«Монако» сейчас в Лиге 1 занимает только 7-е место.

Ранее была информация об интересе к Виктору со стороны «Атлетико».

Нынешней зимой «Динамо» активно работает на трансферном рынке в плане ухода игроков: был продан Виталий Миколенко, а Владислав Супряга, Богдан Леднев и Эрик Рамирес отправились в аренды.