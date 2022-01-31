Владислав Супряга в Сампдории: шанс на перезагрузку

…Четыре года назад, в июле 2018-го, юношеская сборная Украины (U-19) в блестящем стиле выиграла групповой этап финальной стадии чемпионата Европы, победив французов и турков и сыграв вничью с англичанами. К слову, сборные Франции и Англии на тот момент – два последних чемпиона Европы этого возраста. Да и турки были достаточно крепким орешком.

Тем не менее, не имея звезд первой величины, как те же англичане или французы, именно команда Александра Петракова вышла в полуфинал. Там она встретилась с Португалией. И была нещадно бита – 0:5. После матча тренер «сине-желтых» назвал две главные причины поражения: усталость наших игроков, так как ротация фактически не проводилась – все четыре матчи сыграли почти одним и тем же составом, и травма ведущего форварда Владислава Супряги, покинувшего поле уже на 11-й минуте.

ОФИЦИАЛЬНО. Супряга стал игроком итальянской Сампдории

Несмотря на разгромное поражение, игра сборной Украины на том Евро оставила приятное впечатление. Причем не только на Родине. В символической сборной турнира, составленной УЕФА, место единственного форварда занял Супряга.

Уже тогда на Владислава обратили внимание многие европейские клубы. В большинстве своем – итальянские. В частности, СПАЛ отправлял тогда официальное предложение «Днепру-1» относительно покупки Супряги – предлагал один миллион евро. Но «днепряне» своего лучшего нападающего тогда не отпустили на Апеннины, так как собирались сорвать на этом трансфере настоящий джек-пот. По словам тогдашнего наставника команды из Днепра Михайленко, Супрягой активно интересовались оба отечественных гранда, и на этом интересе клуб пытался «срубить» хороший куш.

В итоге Супряга в августе того же, 2018-го, перешел в «Динамо». Якобы за шесть миллионов евро. Откровенно говоря, в такую высокую, как для наших внутренних трансферов сумму, не очень тогда верилось. Да и теперь не верится. Еще больше. Но суть не в этом. А в том, что Супряга перешел тогда, по его же словам, в команду своей мечты.



СК Днепр-1. Владислав Супряга отмечает хет-трик в ворота Динамо.

«В команде мечты» не сложилось. Несмотря на статус «самого молодого дебютанта в чемпионатах Украины», «первого футболиста киевского клуба, родившегося в 21 веке и сыгравшего за основной состав». После неудачного дебюта в Лиге чемпионов – против «Аякса», когда «бело-синие» не прошли в групповой турнир, тогдашний наставник динамовцев Хацкевич как-то резко перестал доверять Супряге. Настолько перестал, что в следующем сезоне киевляне вернули футболиста обратно в «Днепр-1». В аренду.

В родной команде Влад преобразился. И апофеозом этого ренессанса стал его хет-трик в ворота так и не ставшего родным «Динамо». После той феерии было понятно, что «столичные» вернут своего форварда. И что пришедший в «Динамо» Луческу, как никто умеющий работать с молодежью, открывать таланты или давать им второй шанс, сможет зажечь искру в потухшем было таланте. Таланте, давеча ставшем чемпионом мира среди двадцатилетних.

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Нужно признать, что поначалу Луческу давал шанс Супряге. Он выпустил его в своей первой игре во главе «бело-синих» - против «Олимпика». И тот забил. Потом забил «Львову», поразил ворота «Гента» в квалификации ЛЧ. А затем как отрезало. Главная добродетель Влада – скорость – никуда не делась, но вот умение реализовывать моменты превратилось в кричащее неумение. Те три гола так и остались единственной динамовской радостью уроженца Одесской области.

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По причине «отсутствия присутствия» Влад, по словам его окружения, с завидной регулярностью подвергался приступам депрессии. Не прибавил ему моральной устойчивости и разрыв с близкой подругой, которая оставила его ради ровесника из «Шахтера». Фактически, молодой парень с неустойчивой психикой остался один на один со своими проблемами. И каждый новый выход на поле, каждый новый незабитый мяч с выгоднейшей ситуации вгонял его все глубже в прострацию. Шансов на реинкарнацию в «Динамо» практически не оставалось. И не только потому, что Влад оказался не самого сильного калибра. А еще и потому, что в Киеве его использовали немного не так, как в «Днепре-1» или в сборной Петракова.

Луческу нужен был форвард штрафной площади, умеющий зацепиться за мяч, пободаться с соперниками, забить в одно касание. Команда, играющая преимущественно через фланги, требовала именно такого нападающего. Супряга же – классический «спринтер», умеющий играть при обилии свободного пространства, когда можно просто убежать от оппонентов. Такого формата игрок очень важен в командах, исповедующих защитный стиль, игру вторым номером. Поэтому парень и был очень кстати и в Днепре, и в сборной Украины.

Поэтому, кстати, его, начиная с 2018-го, очень хотели ангажировать итальянские клубы средней руки. О СПАЛе было сказано выше. Еще был предметный интерес со стороны «Болоньи» и «Дженоа». Постоянно держала Влада на «радаре» и «Сампдория». И вот свершилось: клуб из Генуи взял Супрягу в аренду до конца нынешнего сезона. С правом выкупа.

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Лично мне кажется, что в этой истории все три стороны могут вздохнуть с облегчением. В нынешнем «Динамо», то есть при Луческу, Супряга по определению не станет игроком основного состава, ведь имеет несколько иной профайл. Да и попросту потерял он веру в себя. Парню обязательно нужна была встряска, перезагрузка. И он ее должен получить в новом клубе, в новой стране, в новом городе. «Сампдории», ведущей борьбу за сохранение элитной прописки, сейчас очень нужен футболист с отличной скоростью, умеющий открыться и выбежать в отрыв. Мне кажется, все эти качества Влад не растерял. Иными словами, «Сампа» сейчас – это как «Днепр-1» года три-четыре назад: игра в одного форварда, на контратаках, на удержание счета. Весьма простая тактика, в которой Супряга должен чувствовать себя более-менее комфортно. К тому же, атака генуэзцев – очень возрастная: Габбьядини уже тридцать лет, а Куальярелле – и вовсе 39-ть. Супряга на их фоне – настоящий юнец, который обязательно даст фору в скорости.

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Обязательно нужно упомянуть и о тренере «Сампдории». Совсем недавно команду возглавил Джампаоло. Марко вернулся в коллектив, в котором работал с 2016-го по 2019-й годы. Он известен по работе в итальянских командах «средней руки», хотя была у него и командировка в «Милан» - в 2019-м. Правда, неудачная. Тем не менее, на Родине этот алленаторе слывет мастером своего дела, настоящим кризисным менеджером, умеющим найти подход к футболисту. Возможно, синьору Джампаоло удастся сделать то, что не удалось сделать Луческу – найти подход к тонкому душевному «механизму» Супряги. И Влад снова начнет забивать и развиваться. А там, глядишь, и в главную сборную страны вернется. Тем более, что возглавляет ее «его» тренер.

В общем, Супряга получил отличный шанс, пускай и не в хватающей звезд с неба команде, «перезарядить» батарейки, забыть о былых неудачах и снова начать полноценно играть в футбол. Ему ведь только 21 год, еще все впереди. Влад не может это не понимать. Возможно, он вряд ли когда-либо выиграет «Золотой мяч», как когда-то это сделал еще один украинский форвард в итальянской команде, но он точно не настолько «деревянный», чтобы считаться сбитым летчиком.