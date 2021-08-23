Что не так с «трансфером» Супряги в Италию

Переход Владислава Супряги из «Динамо» в один из европейских (если конкретнее, то итальянских) клубов стал, пожалуй, главной «санта-барбарой» украинского летнего трансферного окна. 21-летнего нападающего, который не слишком-то и нужен Мирче Луческу, куда уже только не отправляли, однако пока он остается игроком «Динамо», а президент «бело-синих» Игорь Суркис продолжает верить, что все лучшее у Владислава еще впереди.

Впрочем, если бы в «Динамо» действительно видели в Супряге реальную перспективу, то цеплялись бы за игрока и давали бы ему шанс на поле, но пока подобного не происходит. Мирча Луческу, очевидно, прекрасно понимает, что Владислав куда больше акцентирован на контратакующую модель игры команды, которую «бело-синие» не имеют возможности часто использовать в сезоне из-за реалий игры соперников в УПЛ. В еврокубках же выпускать пребывающего без постоянной игровой практики Супрягу – себе дороже, из-за чего получается замкнутый круг, реальной возможностью выхода из которого и является трансфер Владислава в другой клуб.

С самого начала переход Супряги в «Динамо» выглядел несколько странным. Начиналось все с суммы сделки, которая по неофициальным данным составила 6 миллионов евро – абсолютно баснословные деньги для современного внутреннего украинского рынка. Именно поэтому до сих пор существует немало сомнений в том, что в действительности такая сумма была уплачена «бело-синими» в пользу «Днепра-1», с патроном которого (Игорем Коломойским) у боссов киевлян (братьев Суркисов) давно налажены прекрасные связи в бизнесе. Скорее всего, эта «утка» была специально запущена в СМИ с целью поднятия интереса к Супряге, которого очень быстро в Украине, а затем и за рубежом начали называть не иначе, как наследником Андрея Шевченко.

ФК Динамо. Владислав Супряга

В своем премьерном сезоне в «Динамо» молодой Супряга провел лишь 6 матчей в УПЛ, в которых так и не сумел отличиться забитыми мячами. Казалось бы, о нем могут начать забывать, но тут вовремя на горизонте случился триумф юношеской сборной Украины на чемпионате U-20 в Польше. «Сине-желтые» под руководством Александра Петракова неожиданно выиграли турнир, а Супряга отыграл на нем 7 матчей, отличившись 2 забитыми мячами, причем оба вколотил в финале против сверстников из Южной Кореи, что и помогло Украине отпраздновать волевую победу со счетом 3:1.

Казалось бы, летом 2019 года наступала идеальная пора для продажи Супряги в Европу, ведь молодой форвард находился на пике славы, но сделка так и не произошла. Владислав все-таки покинул «Динамо», но лишь для того, чтобы на правах аренды вернуться в «Днепр-1». Оказавшись в команде, где ему, во-первых, все куда как лучше знакомо, а во-вторых, где форвард получал куда больше пространства, Супряга снова выстрелил – 14 забитых мячей в 25 матчах за «днепрян», в том числе и знаменитый хет-трик в ворота «Динамо», который помог «Днепру-1» вырвать победу у гостей из столицы со счетом 3:1.

Почему Супряга вообще играл в том матче против «Динамо» - это отдельный вопрос. После игры Игорь Суркис заявил, что это была его ошибка, что он позволил арендованному форварду выйти на поле против своей команды. В кулуарах же говорили, что на появлении Владислава в составе «Днепра-1» лично настаивал Коломойский, для которого это был принципиальный вопрос, как в спортивной, так и в экономической плоскости. Вся изначальная договоренность между «Динамо» и «Днепром-1», покрытая тайной и мраком, говорила в пользу версии о том, что Супряга в Киеве – это совместный бизнес-проект Коломойского и Суркисов. Они понимали, что парень действительно демонстрирует яркий футбол, а потому на нем в перспективе можно будет хорошенько заработать, и трансфер в клуб-гранд УПЛ был лишь первой ступенькой к этому…

Увы, но планам боссов «Динамо» и «Днепра-1», если таковые все же существовали, так и не суждено было сбыться до нынешнего момента. Сезон-2020/21, который стал триумфальным для «Динамо» под руководством Мирчи Луческу, Супряга, откровенно говоря, провалил. На счету Владислава оказалось только 2 забитых мяча в 17 играх УПЛ, а также 1 гол в 11 поединках еврокубков… Понятное дело, что с такими показателями результативности говорить о потенциальном трансфере Супряги в условный «Милан» или «Интер» не приходилось. Но на горизонте возникли другие варианты…

Поговаривают, что нынешним летом руководство «Динамо» поручило приближенным к себе агентам подыскать вариант трудоустройства Супряги в Европе. В частности, было принято решение поискать счастья в итальянской Серии А, где о Владиславе очень лестно отзывались и не успели позабыть еще со времен удачного для украинской сборной ЧМ-2019 U-20 в Польше. С топ-клубами общения не получилось сразу, а вот с коллективами статусом поскромнее – вполне себе…

Еще весной Супрягу начали активно сватать в «Болонью». Однако со временем стало понятно, что этот вариант – обычная беллетристика, нужная лишь для освежения памяти о Владиславе в других клубах. Вскоре к «когорте избранных» уже подтянулись «Торино», «Удинезе», «Дженоа» и «Сампдория». Причем именно два клуба из Генуи оказались едва ли не самыми реальными вариантами среди всех потенциальных покупателей на Супрягу. Но и здесь трансферный сюжет пошел по накатанной «Санта-Барбаре». Изначально руководство «Дженоа» было настроено быстро закрыть сделку по Супряге, но столкнулось с позицией Игоря Суркиса, который требовал 10 миллионов евро за своего форварда. Платить такие деньги за игрока, прозябавшего весь сезон на «банке» итальянцы не пожелали, и вскоре после ряда других предложений, включая аренду с обязательством выкупа, «грифоны» вышли из переговоров.

Следующим «ключевым» претендентом на Супрягу оказалась «Сампдория». Этот клуб, по данным итальянских инсайдеров, изначально озвучил свою позицию так, что речь будет идти только об аренде с опцией выкупа. Никаких быстрых денег руководство «блучеркьятти» киевлянам не гарантировало, а было готово заплатить лишь 1,5 миллиона евро за аренду с возможностью выкупа за 6-7 миллионов в будущем. Но и здесь, когда заговорили о готовности боссов «Динамо» на компромисс, президент «Сампдории» Массимо Ферреро повел себя вовсе не так, на что рассчитывали в Киеве. Он заявил, что готов договариваться по Супряге, но лишь при условии снижения цены со стороны «бело-синих». В итоге обсуждение трансфера снова заглохло, а вскоре «Сампдория» представила «Динамо» новое предложение – 750 тысяч евро за годичную аренду игрока с опцией выкупа за 7,2 миллиона.

А буквально накануне о Супряге снова вспомнили в «Дженоа». Этот клуб якобы готов воспользоваться отсутствием договоренности между «Динамо» и «Сампдорией» по форварду, и вклиниться в переговорный процесс, так как ранее потерпел неудачу в вопросе приглашения альтернативных кандидатур в атаку.

ФК Динамо. Владислав Супряга

Откровенно говоря, «танцы с бубном» вокруг Супряги ныне не вызывают ничего, кроме иронической улыбки. Если в «Динамо» действительно хотят завершить начатый ранее бизнес-проект под названием «трансфер Супряги в Европу», то вряд ли киевскому клубу стоит вообще связываться с «Дженоа» и «Сампдорией», чьи президенты Энрико Прециози и Массимо Ферреро имеют, мягко говоря, не самый лучший деловой имидж на рынке. Оба неоднократно уличались в сомнительных финансовых операциях, банкротствах и прочих аферах.

Пожалуй, поэтому руководство «Динамо» в начале переговорного процесса с «Дженоа» выходило на своего бывшего футболиста Мигеля Велозу, который ныне хоть и играет за «Верону», но является зятем президента «грифонов» Энрико Прециози. Поговаривают, что представители «бело-синих» через Велозу хотели, так сказать, предметно и конкретно согласовать условия сделки «на берегу», чтобы затем не возникало никаких недоразумений. О том, что такие возможны руководство «Динамо» наверняка наслышано на фоне истории 2016 года, когда «Дженоа» отказывался выплачивать «Зениту» причитающиеся деньги за аренду аргентинского фулбека Кристиана Ансальди. Там речь шла о сумме в 750 тысяч евро, из-за чего российскому клубу даже пришлось жаловаться на итальянцев в ФИФА, после вмешательства которой основная сумма долга была выплачена, а вот процентов за просрочку платежа и штрафов «Зенит» так и не дождался, а впоследствии и проиграл судебные иски по этому поводу из-за условий договора, на которых в свое время настояли именно итальянцы.

Также не стоит забывать историю, в которую и «Дженоа», и «Сампдория» угодили в конце минувшего года. Тогда в Италии сообщалось, что ряд клубов Серии А, среди которых и оба, представляющих Геную, имеют существенные долги по зарплате перед футболистами. В частности, игроки не получали причитающихся им денег с августа по ноябрь минувшего года, что и стало предметом разбирательств. Поговаривали, что Прециози, Ферреро и другие просто воспользовались лазейкой, которую им предоставило руководство лиги – на фоне пандемии коронавируса и ухудшения финансовой ситуации в футболе клубам разрешалось до 1 декабря задерживать выплаты футболистам, чем некоторые предприимчивые руководители и воспользовались.

Как видим, с точки зрения выполнения взятых на себя обязательств ни «Дженоа», ни «Сампдория» не являются примерными партнерами в вопросах ведения бизнеса. А получать очередной ворох проблем на свою голову, как в истории с Дерлисом Гонсалесом или Че Че, в «Динамо» вряд ли желают, так как, если снова-таки доверять неофициальным источникам, 50% от суммы потенциальной сделки киевлянам придется отдать «Днепру-1».

Поэтому прямо сейчас «Динамо», равно как и сам Владислав Супряга, находятся в непростой ситуации. С одной стороны, кажется, что украинский клуб и сам футболист уже пришли к пониманию о необходимости прекращать сотрудничество, но с другой – найти подходящий клуб, который удовлетворит все пожелания «бело-синих» и самого форварда пока не удается, а имеющиеся варианты, откровенно говоря, дурно попахивают и могут в будущем принести больше проблем, чем выгоды. Значит, можно утверждать, практически не боясь ошибиться, что в вопросе ухода Супряги из «Динамо» ничего не решится до самого закрытия трансферного окна. Киевляне будут продолжать искать и ждать максимально подходящий вариант, но найти подобный для футболиста, который не выходит на поле, является пресловутой «задачей со звездочкой». Поэтому не удивляйтесь, если новостей о «трансфере» Супряги будет все больше и больше, а дело так и не сдвинется с места. Слишком много интересов нужно учесть, и слишком мало реальных возможностей для этого существует…