Откуда ждать денег? В октябре Динамо может получить 5 миллионов долларов

С киевским клубом до сих пор за трансфер Дерлиса Гонсалеса не рассчиталась парагвайская «Олимпия»

  • 18.08.2021 17:43
  • 1680 просмотров
  • 6 комментариев
Откуда ждать денег? В октябре Динамо может получить 5 миллионов долларов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дерлис Гонсалес

До октября нынешнего года парагвайская «Олимпия» должна полностью рассчитаться с киевским «Динамо» за переход атакующего хавбека Дерлиса Гонсалеса, который состоялся в феврале минувшего года.

За 27-летнего футболиста клуб из Асунсьона должен 5 миллионов долларов, и ныне его руководители пребывают в раздумьях, где же взять необходимые средства.

Отмечается, что помимо «Динамо» парагвайцы задолжали еще целому ряду клубов, футболистов и агентов, но в целом руководство «Олимпии» с оптимизмом смотрит на нынешнюю ситуацию, считая ее не такой критичной, как пережитые ранее.

Ранее сообщалось, что «Олимпия» и «Динамо» судятся в Лозанне по вопросу долга за Дерлиса Гонсалеса.

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Источник — ABC Digital Paraguay

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 18.08.2021 18:15
    0
    _-AK228, 18.08.2021 18:08
    Все на 15 красное
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    d33a6d39825715db79c
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 18:08
    -1
    Все на 15 красное
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 18.08.2021 18:05
    -1
    "Понять и простить!" (с)
    Ссылка
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 18.08.2021 17:59
    0
    Братам на рабов и прислугу, а вы про стройку послушаете
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 18.08.2021 17:49
    0
    VK-Sport, 18.08.2021 17:46
    Откуда ждать? Ну как откуда, за выход в группу ЛЧ.
    те заплатят через год, если что
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 18.08.2021 17:46
    0
    Откуда ждать? Ну как откуда, за выход в группу ЛЧ.
    Ссылка
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