Откуда ждать денег? В октябре Динамо может получить 5 миллионов долларов

До октября нынешнего года парагвайская «Олимпия» должна полностью рассчитаться с киевским «Динамо» за переход атакующего хавбека Дерлиса Гонсалеса, который состоялся в феврале минувшего года.
За 27-летнего футболиста клуб из Асунсьона должен 5 миллионов долларов, и ныне его руководители пребывают в раздумьях, где же взять необходимые средства.
Отмечается, что помимо «Динамо» парагвайцы задолжали еще целому ряду клубов, футболистов и агентов, но в целом руководство «Олимпии» с оптимизмом смотрит на нынешнюю ситуацию, считая ее не такой критичной, как пережитые ранее.
Ранее сообщалось, что «Олимпия» и «Динамо» судятся в Лозанне по вопросу долга за Дерлиса Гонсалеса.
Источник — ABC Digital Paraguay
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