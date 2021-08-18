Откуда ждать денег? В октябре Динамо может получить 5 миллионов долларов

До октября нынешнего года парагвайская «Олимпия» должна полностью рассчитаться с киевским «Динамо» за переход атакующего хавбека Дерлиса Гонсалеса, который состоялся в феврале минувшего года.

За 27-летнего футболиста клуб из Асунсьона должен 5 миллионов долларов, и ныне его руководители пребывают в раздумьях, где же взять необходимые средства.

Отмечается, что помимо «Динамо» парагвайцы задолжали еще целому ряду клубов, футболистов и агентов, но в целом руководство «Олимпии» с оптимизмом смотрит на нынешнюю ситуацию, считая ее не такой критичной, как пережитые ранее.

Ранее сообщалось, что «Олимпия» и «Динамо» судятся в Лозанне по вопросу долга за Дерлиса Гонсалеса.