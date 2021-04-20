Динамо судится за деньги по трансферу Дерлиса. Цена - 5,5 млн долларов

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что продолжает судиться с парагвайским клубом «Олимпия» за долг по трансферу хавбека Дерлиса Гонсалеса.

ФК «Олимпия» оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА по уплате в пользу ФК «Динамо» 5 млн долларов США, а также штрафных санкций, размер которых на сегодня составил около 500 тыс. долларов США.

«Динамо» приобрело Дерлиса у «Базеля», однако игрок не стал основным в составе киевлян. В 2018 году Гонсалеса отдавали в аренду «Сантосу», а в 2020 продали «Олимпии».

Ранее киевляне выиграли суд по поводу трех миллионов евро за хавбека Че Че.