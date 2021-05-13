3,5 миллиона евро для Динамо. Киевляне до 1 июня ждут долг за Че Че

У «Сан-Паулу» на то, чтобы рассчитаться с «бело-синими» остается чуть более двух недель

  • 13.05.2021 22:32
  • 1369 просмотров
  • 2 комментария
3,5 миллиона евро для Динамо. Киевляне до 1 июня ждут долг за Че Че
© Getty Images/Global Images Ukraine. Че Че

Бразильский «Сан-Паулу» обязан до 1 июня нынешнего года полностью рассчитаться по долгам с киевским «Динамо» за переход хавбека Че Че, который состоялся весной 2019 года. Речь идет о сумме в 22,5 миллиона бразильских реалов, что эквивалентно 3,5 миллионам евро.

Недавно «Динамо» выиграло дело у «Сан-Паулу» в Спортивном арбитражном суде, и для того, чтобы на бразильский клуб не были наложены санкции, у него есть время на выплату долга и издержек до начала следующего месяца.

«Сан-Паулу» всячески пытается найти способ отсрочить выплату всей суммы долга, разбив ее на более мелкие платежи, однако пока найти положительный отклик у боссов «Динамо» не может. Дело в том, что прежнее руководство бразильского клуба уже дважды подписывало с «бело-синими» аналогичные договора, но каждый раз нарушало их, оставляя украинский клуб без денег, из-за чего тот и вынужден был искать правды в судах.

Напомним, с 6 апреля 28-летний Че Че на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро».

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Источник — UOL Esporte

(9 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 13.05.2021 22:44
    +2
    Шо Шо?
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 13.05.2021 22:41
    -6
    Молодцы «Сан-Паулу», знатно водят х.. по губам шубной помойки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 13.05.2021 22:44
    +2
    Шо Шо?
    Ссылка
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