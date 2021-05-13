3,5 миллиона евро для Динамо. Киевляне до 1 июня ждут долг за Че Че

Бразильский «Сан-Паулу» обязан до 1 июня нынешнего года полностью рассчитаться по долгам с киевским «Динамо» за переход хавбека Че Че, который состоялся весной 2019 года. Речь идет о сумме в 22,5 миллиона бразильских реалов, что эквивалентно 3,5 миллионам евро.

Недавно «Динамо» выиграло дело у «Сан-Паулу» в Спортивном арбитражном суде, и для того, чтобы на бразильский клуб не были наложены санкции, у него есть время на выплату долга и издержек до начала следующего месяца.

«Сан-Паулу» всячески пытается найти способ отсрочить выплату всей суммы долга, разбив ее на более мелкие платежи, однако пока найти положительный отклик у боссов «Динамо» не может. Дело в том, что прежнее руководство бразильского клуба уже дважды подписывало с «бело-синими» аналогичные договора, но каждый раз нарушало их, оставляя украинский клуб без денег, из-за чего тот и вынужден был искать правды в судах.

Напомним, с 6 апреля 28-летний Че Че на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро».