Игорь СУРКИС: «Супряге нужно конкурировать, у него все впереди»

Президент «Динамо» оценил ситацию форварда

  • 03.08.2021 20:28
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  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Супряге нужно конкурировать, у него все впереди»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации форварда Владислава Супряги, которого связывают с трансфером в «Дженоа».

«Супряга в Киеве, он работает. Надеюсь, он понимает, что этот период после травмы ему нужно возвращаться и конкурировать. С «Вересом» Гармаш играл в центре нападения, и нормально, опытный футболист. Сделал свое дело».

«Я считаю, что Супряга должен конкурировать, он молодой игрок, у него все впереди», - сказал Суркис.

По итогам минувшего сезона игрока критиковал наставник Мирча Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
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    Fragma1
      Fragma1, 03.08.2021 20:39
    0
    после какой травмы. луческу дал ему такое доверие.... чувак просто дно
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