Игорь СУРКИС: «Супряге нужно конкурировать, у него все впереди»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации форварда Владислава Супряги, которого связывают с трансфером в «Дженоа».

«Супряга в Киеве, он работает. Надеюсь, он понимает, что этот период после травмы ему нужно возвращаться и конкурировать. С «Вересом» Гармаш играл в центре нападения, и нормально, опытный футболист. Сделал свое дело».

«Я считаю, что Супряга должен конкурировать, он молодой игрок, у него все впереди», - сказал Суркис.

По итогам минувшего сезона игрока критиковал наставник Мирча Луческу.