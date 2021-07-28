Стало известно, сколько Динамо получит за Супрягу

Форвард близок к переходу в «Дженоа»

  • 28.07.2021 23:28
  • 1831 просмотр
  • 4 комментария
Стало известно, сколько Динамо получит за Супрягу
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Дженоа». Теперь же стала известна сумма, которую чемпионы Украины получат за своего игрока.

По информации журналиста TuttoMercatoWeb Марко Контерио, речь идет о сумме в 10 миллионов евро с учетом бонусов.

У «Дженоа» появится возможность заплатить такие деньги после того, как клуб продаст в «Рому» своего форварда Элдора Шомуродова. Сумма этого трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Супряга сыграл 31 матч за «Динамо», забил 3 гола, отдал 5 ассистов.

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Источник — Tuttomercatoweb

(8 голосов)

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Комментарии
    Tom Sizemore
    online
      Tom Sizemore, 28.07.2021 23:59
    0
    Вони там подуріли?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.07.2021 23:49
    +1
    __Funny_Cat__, 28.07.2021 23:38
    Отлично . Удачи Владу !
    И ждём усиления ДК в опорной линии
    Не жди никакого опорника. Купить опорника за бугром за 10 лимонов уровня Сидорчука, но помоложе, не реально. Но даже если купить за 30 лямов, то Суркис не осилит зарплату такого опорника. За эти деньги можно десяток своих опорников воспитать. В Динамо на подходе Тлумак младший очень перспективен. По мере старения Сидорчука и Андриевского будет у них на подмене.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.07.2021 23:39
    0
    Удачи Владу! Дженоа это то,что нужно Супряге. В Динамо с позиционными атаками ему тяжело играть.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 23:38
    -1
    Отлично . Удачи Владу !
    И ждём усиления ДК в опорной линии
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.07.2021 23:49
    +1
    __Funny_Cat__, 28.07.2021 23:38
    Отлично . Удачи Владу !
    И ждём усиления ДК в опорной линии
    Не жди никакого опорника. Купить опорника за бугром за 10 лимонов уровня Сидорчука, но помоложе, не реально. Но даже если купить за 30 лямов, то Суркис не осилит зарплату такого опорника. За эти деньги можно десяток своих опорников воспитать. В Динамо на подходе Тлумак младший очень перспективен. По мере старения Сидорчука и Андриевского будет у них на подмене.
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
      Tom Sizemore, 28.07.2021 23:59
    0
    Вони там подуріли?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.07.2021 23:39
    0
    Удачи Владу! Дженоа это то,что нужно Супряге. В Динамо с позиционными атаками ему тяжело играть.
    Ссылка
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