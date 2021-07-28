Стало известно, сколько Динамо получит за Супрягу

Форвард «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Дженоа». Теперь же стала известна сумма, которую чемпионы Украины получат за своего игрока.
По информации журналиста TuttoMercatoWeb Марко Контерио, речь идет о сумме в 10 миллионов евро с учетом бонусов.
У «Дженоа» появится возможность заплатить такие деньги после того, как клуб продаст в «Рому» своего форварда Элдора Шомуродова. Сумма этого трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Супряга сыграл 31 матч за «Динамо», забил 3 гола, отдал 5 ассистов.
Источник — Tuttomercatoweb
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