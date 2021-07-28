Дженоа хочет 20 млн евро за Шомуродова, чтобы реинвестировать их в Супрягу

Римская «Рома» готовится сделать официальное предложение «Дженоа» по 26-летнему форварду Элдору Шомуродову.

Сообщается, что «волки» готовы заплатить за легионера из Узбекистана 15 миллионов евро, но «Дженоа» рассчитывает получить на 5 миллионов больше.

Последнее обстоятельство объясняется желанием руководства «грифонов» реинвестировать средства, полученные за Шомуродова, в покупку форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги, интерес к которому итальянский клуб в последнее время возобновил.

Ранее сообщалось, что за Супрягу «Динамо» рассчитывает выручить порядка 10 миллионов евро.