Источник: Супряга в ближайшее время станет игроком Дженоа

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.



Ранее он же информировал о том, что итальянский клуб заключит с украинцем контракт до 2026 года.



Также сообщалось, что «Дженоа» готова продать 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в «Рому», а вырученные деньги потратить на трансфер Супряги.



В прошлом году Супряга сыграл 31 матч за «Динамо», забил 3 гола, отдал 5 ассистов.