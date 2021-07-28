Источник: Супряга в ближайшее время станет игроком Дженоа

Нападающий «Динамо» продолжит карьеру в Италии

  • 28.07.2021 17:56
  • 3349 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Супряга в ближайшее время станет игроком Дженоа
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
 
Ранее он же информировал о том, что итальянский клуб заключит с украинцем контракт до 2026 года.
 
Также сообщалось, что «Дженоа» готова продать 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в «Рому», а вырученные деньги потратить на трансфер Супряги.
 
В прошлом году Супряга сыграл 31 матч за «Динамо», забил 3 гола, отдал 5 ассистов.

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 28.07.2021 19:19
    0
    Быстрее бы уже.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 28.07.2021 18:52
    -3
    Странно что не в Черносливце)
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 18:52
    +5
    fc_tre_penne, 28.07.2021 18:18
    и его сдадут сразу в оренду в серию Е )))
    О Коваленко в других ветках.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 18:52
    +3
    Predator, 28.07.2021 18:30
    Та никакой опорник вам не поможет. Как были днищем так и останетесь
    Ты сразу таким родился, или чем-то переболел?
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 28.07.2021 18:39
    -9
    Predator, 28.07.2021 18:30
    Та никакой опорник вам не поможет. Как были днищем так и останетесь
    Все сто тысяч ,вырученных за Супрягу, нужно выложить за опорника
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 28.07.2021 18:30
    -9
    __Funny_Cat__, 28.07.2021 18:12
    Если это правда, то часть денег нужно тратить на опорника
    Та никакой опорник вам не поможет. Как были днищем так и останетесь
    Ссылка
    fc_tre_penne
    online
      fc_tre_penne, 28.07.2021 18:18
    -3
    и его сдадут сразу в оренду в серию Е )))
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 28.07.2021 18:17
    0
    Очередная хромая утка?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 18:12
    +8
    Если это правда, то часть денег нужно тратить на опорника
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 18:12
    +8
    Если это правда, то часть денег нужно тратить на опорника
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 18:52
    +5
    fc_tre_penne, 28.07.2021 18:18
    и его сдадут сразу в оренду в серию Е )))
    О Коваленко в других ветках.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 18:52
    +3
    Predator, 28.07.2021 18:30
    Та никакой опорник вам не поможет. Как были днищем так и останетесь
    Ты сразу таким родился, или чем-то переболел?
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 28.07.2021 19:19
    0
    Быстрее бы уже.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 28.07.2021 18:17
    0
    Очередная хромая утка?
    Ссылка
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