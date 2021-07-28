Источник: Супряга в ближайшее время станет игроком Дженоа

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Ранее он же информировал о том, что итальянский клуб заключит с украинцем контракт до 2026 года.
Также сообщалось, что «Дженоа» готова продать 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в «Рому», а вырученные деньги потратить на трансфер Супряги.
В прошлом году Супряга сыграл 31 матч за «Динамо», забил 3 гола, отдал 5 ассистов.
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Источник — Twitter
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