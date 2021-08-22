И снова Дженоа. Итальянский клуб опять проявляет интерес к Супряге

Итальянский «Дженоа» снова интересуется возможностью подписания форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Сообщается, что «грифоны» готовятся отправить в «Специю» Маттиа Дестро, а также почти проиграли борьбу «Венеции» за форварда «Левена» Тома Анри и не смогли договориться с «Аталантой» о переходе Сама Ламмерса, который предпочитает вариант с «Кальяри».
В связи с этим «Дженоа» вернулся к варианту с Супрягой, и теперь хочет попытаться воспользоваться паузой, возникшей в переговорах по этому форварду между «Динамо» и «Сампдорией».
Ранее сообщалось, что «Дженоа» готов был выложить за Супрягу порядка 10 миллионов евро.
Источник — Сайт журналиста Ди Марцио
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