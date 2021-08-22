И снова Дженоа. Итальянский клуб опять проявляет интерес к Супряге

«Грифоны» в нынешнее трансферное окно перманентно «обхаживают» украинца

  • 22.08.2021 11:01
  • 447 просмотров
  • 9 комментариев
И снова Дженоа. Итальянский клуб опять проявляет интерес к Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянский «Дженоа» снова интересуется возможностью подписания форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Сообщается, что «грифоны» готовятся отправить в «Специю» Маттиа Дестро, а также почти проиграли борьбу «Венеции» за форварда «Левена» Тома Анри и не смогли договориться с «Аталантой» о переходе Сама Ламмерса, который предпочитает вариант с «Кальяри».

В связи с этим «Дженоа» вернулся к варианту с Супрягой, и теперь хочет попытаться воспользоваться паузой, возникшей в переговорах по этому форварду между «Динамо» и «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что «Дженоа» готов был выложить за Супрягу порядка 10 миллионов евро.

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Источник — Сайт журналиста Ди Марцио

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 22.08.2021 11:24
    0
    Реал фарма со второй лиги задумалась
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 11:21
    0
    Хотели бы то дали бы уже копье то за него (по нынешним меркам недорого) и не было бы этого трепа, а так то похоже на туфту больше
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    Ададададада Аьададададад, 22.08.2021 11:21
    0
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 22.08.2021 11:16
    0
    Мыльная опера...
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 22.08.2021 11:16
    0
    Серия номер 21. Ждем продолжения сериала.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
    Т. Артём, 22.08.2021 11:11
    0
    В итоге вернётся в днепр 1
    Ссылка
    movkli
    movkli, 22.08.2021 11:10
    +2
    так он же "официально" вчера в Сампдорию перешел, по слухам одного широко известного в узких кругах инсайдера))))
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 22.08.2021 11:07
    0
    "Скільки можна, ви за**али" ©
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    avtv5555
    avtv5555, 22.08.2021 11:06
    +1
    Ни дня без Супряги, каждый день он куда то переходит.
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