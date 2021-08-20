Трансфер Супряги: известны переговорные позиции Динамо и Сампдории

Киевское «Динамо» продолжает контактировать с руководством «Сампдории» по потенциальному переходу 21-летнего форварда Владислава Супряги.
Однако, как сообщает Il Secolo XIX, на текущий момент между предложением итальянцев и требованием украинцев существует большая дистанция.
«Динамо» хочет продать Супрягу за 8 миллионов евро, в то время, как президент «Сампдории» Массимо Ферреро готов рассмотреть возможность аренды форварда с возможностью его выкупа на общую сумму не более 7 миллионов евро.
Сейчас именно нежелание сторон идти на компромиссы блокирует потенциальную сделку.
Напомним, накануне появилась информация, что «Сампдория» сделала «Динамо» второе предложение о переходе Супряги. Итальянский клуб дает 750 тысяч евро за годичную аренду игрока, и хочет прописать опцию выкупа в размере 7,2 миллионов евро.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А то его уже пихают так, как раньше Андре запихнули в Динамо.
Та він і 3 не не коштує!
Якщо він такий цінний гравець, то чому не грає в основі Динамо?
потом кинуть Сурка на бабки и вернуть футбольный труп в кипрский отстойник
Та він і 3 не не коштує!
Якщо він такий цінний гравець, то чому не грає в основі Динамо?
потом кинуть Сурка на бабки и вернуть футбольный труп в кипрский отстойник
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.