Трансфер Супряги: известны переговорные позиции Динамо и Сампдории

Стороны по-прежнему чересчур далеки от соглашения…

  • 20.08.2021 18:17
  • 3511 просмотров
  • 12 комментариев
Трансфер Супряги: известны переговорные позиции Динамо и Сампдории
© Instagram. Владислав Супряга (слева) и Андрей Павелко

Киевское «Динамо» продолжает контактировать с руководством «Сампдории» по потенциальному переходу 21-летнего форварда Владислава Супряги.

Однако, как сообщает Il Secolo XIX, на текущий момент между предложением итальянцев и требованием украинцев существует большая дистанция.

«Динамо» хочет продать Супрягу за 8 миллионов евро, в то время, как президент «Сампдории» Массимо Ферреро готов рассмотреть возможность аренды форварда с возможностью его выкупа на общую сумму не более 7 миллионов евро.

Сейчас именно нежелание сторон идти на компромиссы блокирует потенциальную сделку.

Напомним, накануне появилась информация, что «Сампдория» сделала «Динамо» второе предложение о переходе Супряги. Итальянский клуб дает 750 тысяч евро за годичную аренду игрока, и хочет прописать опцию выкупа в размере 7,2 миллионов евро.

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Источник — Calciomercato

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.08.2021 19:40
    -1
    Скажите уже этим итальянцам, что не стоит Супряга даже 5, за 7,2 можно найти форврда в разы лучше.
    А то его уже пихают так, как раньше Андре запихнули в Динамо.
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.08.2021 19:16
    0
    то писали уже контракт подписывают, а тут "переговоры продолжаются"...
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:04
    -1
    Володимир Ляшенко, 20.08.2021 18:52
    Ага, бразильця Вітіньо з Паранаенсе хочуть взяти за 3,8 лямів, а за дерев'яного Супрягу ломлять аж 8
    Та він і 3 не не коштує!
    Якщо він такий цінний гравець, то чому не грає в основі Динамо?
    Для основы у Сурка другие ценники, которые начинаются с 30-ти лямов
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 19:04
    -1
    -smart--Forever, 20.08.2021 18:26
    Итальянский клуб дает 750 тысяч евро за годичную аренду игрока, и хочет.........
    потом кинуть Сурка на бабки и вернуть футбольный труп в кипрский отстойник
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 20.08.2021 18:53
    0
    Аренда в Черноморец.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 20.08.2021 18:52
    0
    Ага, бразильця Вітіньо з Паранаенсе хочуть взяти за 3,8 лямів, а за дерев'яного Супрягу ломлять аж 8
    Та він і 3 не не коштує!
    Якщо він такий цінний гравець, то чому не грає в основі Динамо?
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 20.08.2021 18:48
    +1
    как он может стоит 8 милионов он не играет никакой результативности нет
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 20.08.2021 18:40
    0
    Не надо нам новостей о нем, уже раздражает по полной.
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 20.08.2021 18:39
    0
    Те відчуття коли за твій Ланос дають 4000$, а ти кажеш нє! Мінімум 5К $!
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 20.08.2021 18:30 (изменен)
    0
    Зачем лепить во многих фото дырявого павелку ? не о нем же речь
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 18:26
    -2
    Итальянский клуб дает 750 тысяч евро за годичную аренду игрока, и хочет.........
    потом кинуть Сурка на бабки и вернуть футбольный труп в кипрский отстойник
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:25
    0
    Если не трёп то странно чего не взять хоть эти $, бо потом могут и их не дать, тем более если на него не рассчитывают, а то такое ощущение будто цены не сложат
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