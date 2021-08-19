Попытка № 2. Сампдория сделала новое предложение Динамо по Супряге

Генуэзский клуб не теряет надежд договориться с киевлянами по талантливому форварду

  • 19.08.2021 10:26
  • 2269 просмотров
  • 8 комментариев
Попытка № 2. Сампдория сделала новое предложение Динамо по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, как сообщает итальянская пресса, все еще имеет шансы на переход в «Сампдорию».

По информации, которой располагает Il Secolo XIX, накануне президент «Сампдории» Массимо Ферреро вышел на боссов «Динамо» с новым предложением по Супряге. На этот раз генуэзцы готовы выложить 750 тысяч евро за годичную аренду украинского форварда, а также прописать в договоре опцию на выкуп контракта Супряги за 7,2 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» было согласно отпустить Супрягу в «Сампдорию» в аренду за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро, однако буквально в последний момент Ферреро посчитал эти условия неприемлемыми, и переговоры были свернуты.

В нынешнем сезоне Супряга еще не провел ни одного официального поединка в составе «Динамо».

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Источник — SampNews24

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 10:51
    0
    Алексей Голяченко, 19.08.2021 10:49
    Та ладно тебе. Коваленко больше сидел. И не чего, просочился же в серию А. Конечно не там сейчас где хотел наверное.Ну то таке
    И я знаю что тема не по технаря шахтеровского. Пишу на перед для АК228
    ну, скажем так это статья не про Коваленко.. но ты правильно заметил "то такое"
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.08.2021 10:49 (изменен)
    -1
    _-AK228, 19.08.2021 10:32
    бедный Супряга, уже месяц на чемоданах сидит
    Та ладно тебе. Коваленко больше сидел. И не чего, просочился же в серию А. Конечно не там сейчас где хотел наверное.Ну то таке
    И я знаю что тема не по технаря шахтеровского. Пишу на перед для АК228
    Ссылка
    pas2012
    pas2012, 19.08.2021 10:48
    0
    Таке враження що sport.ua працює рекламою для Супряги і його агента).Вже всі клуби серії А робили пропозиції)))
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 19.08.2021 10:47
    -1
    Вы реально зае..... На зачем нам эта новость, он что то для команды сделал? влюблённое в себя бревно устраивает свою судьбу, а мы это читать должны.
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 19.08.2021 10:41
    -1
    Мне уже жалко итальянцев, из за одного жмота в Динамо не могут оформить переход Супряги...
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 19.08.2021 10:39
    +1
    Продайте его хоть за 1,5 ляма , а то сгниет бревно и никому и даром не нужен будет. Потенциал у него есть пока пусть развивается
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 10:32
    +1
    бедный Супряга, уже месяц на чемоданах сидит
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.08.2021 10:29
    +2
    Виа гра началась попытка номер 5
    Ссылка
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