Попытка № 2. Сампдория сделала новое предложение Динамо по Супряге

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, как сообщает итальянская пресса, все еще имеет шансы на переход в «Сампдорию».
По информации, которой располагает Il Secolo XIX, накануне президент «Сампдории» Массимо Ферреро вышел на боссов «Динамо» с новым предложением по Супряге. На этот раз генуэзцы готовы выложить 750 тысяч евро за годичную аренду украинского форварда, а также прописать в договоре опцию на выкуп контракта Супряги за 7,2 миллиона евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» было согласно отпустить Супрягу в «Сампдорию» в аренду за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро, однако буквально в последний момент Ферреро посчитал эти условия неприемлемыми, и переговоры были свернуты.
В нынешнем сезоне Супряга еще не провел ни одного официального поединка в составе «Динамо».
Источник — SampNews24
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И я знаю что тема не по технаря шахтеровского. Пишу на перед для АК228
И я знаю что тема не по технаря шахтеровского. Пишу на перед для АК228
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