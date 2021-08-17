Не договорились. Динамо и Сампдория не могут согласовать переход Супряги

Пока стороны далеки от соглашения

  • 17.08.2021 11:25
  • 1934 просмотра
  • 28 комментариев
Не договорились. Динамо и Сампдория не могут согласовать переход Супряги
© fcdynamo.kiev.ua

Несмотря на информацию о том, что уже во вторник Владислав Супряга мог перейти из «Динамо» в «Сампдорию» на правах аренды, стороны не могут договориться.

По сообщению итальянских СМИ, президент «Сампдории» Массимо Ферреро общался с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, но о сделке не договорился.

Пока все идет к тому, что в ближайшее время Супряга останется в киевской команде.

При этом спортивный директор итальянского клуба на вопрос о переходе Влада дал понять, что этот вариант действительно рассматривается.

Супряга потерял место в основе «Динамо» во второй половине минувшего сезона, а также был раскритикован тренером Мирчей Луческу.

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Источник — TMW

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 17.08.2021 11:58
    0
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:54
    Для ротации
    Для ротации? у них Гармаш центрального нападающего играет, какая ротация и Супряга ни разу не первый кандидат на замену Гармашу во время игры. я даже не знаю что должно случится чтоб его выпустили в основе
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:57
    0
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:48
    А может махнуть Супрягу на Довбыка? С доплатой конечно же
    Довбык может стать вторым Супрягой, ему ценник подняли и теперь делают из него звезду, тоже самое было и с Супрягой, так что это все ерунда, пускай играет себе в Днепре и все
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    FootFun
    FootFun, 17.08.2021 11:56
    0
    С золотой клетки не так просто свалить
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:54
    0
    jwls1914, 17.08.2021 11:49
    Ну так! Зачем тогда держать его дальше, если подвернулась такая возможность - уйти в сильный чемпионат?
    Для ротации
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:53
    0
    andrei saenko, 17.08.2021 11:42
    Другой вопрос зачем мурыжить пацана, если вы на него не рассчитываете?
    Да никто его не мурыжит, он думал что будет всегда играть в основе, поймал звезду, в результате перегорел, Леднев и тот начал забивать периодически, так тот видно что старается
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    ToP12
    online
    ToP12, 17.08.2021 11:53
    0
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:48
    А может махнуть Супрягу на Довбыка? С доплатой конечно же
    это полено на довбика)))))))вы что там курите мусора или нюхаете
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:52
    -1
    Face Control, 17.08.2021 11:49
    А на доплату денег хватит?
    Ну я Суркису в карман не заглядывал. Но думаю да + его Луческу не проч был подписать
    Ссылка
    jwls1914
    jwls1914, 17.08.2021 11:49
    0
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:46
    У него было достачно времени, чтобы проявить себя, у него не выходит, так кто виноват, то столько предоставляли игрового времени ему, не у кого не было. С такой конкуренцией на его позиции в команде ему не чего не светит
    Ну так! Зачем тогда держать его дальше, если подвернулась такая возможность - уйти в сильный чемпионат?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 11:49
    -2
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:48
    А может махнуть Супрягу на Довбыка? С доплатой конечно же
    А на доплату денег хватит?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:48
    0
    А может махнуть Супрягу на Довбыка? С доплатой конечно же
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:46
    0
    ToP12, 17.08.2021 11:39
    ФК мусор законтачил игрока,будущего нет в это клубе.
    У него было достачно времени, чтобы проявить себя, у него не выходит, так кто виноват, то столько предоставляли игрового времени ему, не у кого не было. С такой конкуренцией на его позиции в команде ему не чего не светит
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 17.08.2021 11:42
    0
    Другой вопрос зачем мурыжить пацана, если вы на него не рассчитываете?
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 17.08.2021 11:41
    0
    Вот вопрос-на фига он нужен Сампдории? Вчера читал, что Супряга сегодня станет игроком Сампдории, сегодня читаю, что переговоры далеки. ЦИГАНЫК - ИСТОЧНИК я так понимаю самый осведомленный человек на Украине,даже президенты клубов не знают, что у них в командах творится, а источник знает. Я верю Суркису, что никаких предложений по Супряге из Италии не поступало.
    Ссылка
    ToP12
    online
    ToP12, 17.08.2021 11:39
    -4
    ФК мусор законтачил игрока,будущего нет в это клубе.
    Ссылка
    Cherevik22
    Cherevik22, 17.08.2021 11:38
    0
    Очікувано)
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 17.08.2021 11:37
    0
    Отдайте его Днепру1 или в Одессу домой, ультрасы Черноморца успокоятся, все таки Супряга одессит
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 17.08.2021 11:36
    +2
    Надо валить как Яремчук..да полгода посидеть без тренировок, но потом свалить и набрать норм кондиции..
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 11:35
    -1
    А вообще х это, пацан окончательно угробит свою карьеру в этом болоте.
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    Игорь Петров
    Игорь Петров, 17.08.2021 11:33
    0
    Надо было применить в процессе переговоров ноу-хау одного товарища и постоянного писателя на этой ветке, а именно финансовый лизинг и все было бы тип-топ.
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    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 11:32
    0
    Развпятьлетний цирк.
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