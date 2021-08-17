Не договорились. Динамо и Сампдория не могут согласовать переход Супряги

Несмотря на информацию о том, что уже во вторник Владислав Супряга мог перейти из «Динамо» в «Сампдорию» на правах аренды, стороны не могут договориться.

По сообщению итальянских СМИ, президент «Сампдории» Массимо Ферреро общался с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, но о сделке не договорился.

Пока все идет к тому, что в ближайшее время Супряга останется в киевской команде.

При этом спортивный директор итальянского клуба на вопрос о переходе Влада дал понять, что этот вариант действительно рассматривается.

Супряга потерял место в основе «Динамо» во второй половине минувшего сезона, а также был раскритикован тренером Мирчей Луческу.