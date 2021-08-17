Спортдир Сампдории: «Супряга - классный игрок с отличными перспективами»

Карло Ости прокомментировал возможный переход украинца

  • 17.08.2021 08:52
  • 1987 просмотров
  • 4 комментария
Спортдир Сампдории: «Супряга - классный игрок с отличными перспективами»
© fcdynamo.kiev.ua

Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости считает, что форвард «Динамо» Владислав Супряга может стать хорошим усилением команды.

По информации СМИ, Влад уже в ближайшее время перейдет в команду Серии A на правах аренды.

«Супряга - классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей», - сказал Ости.

Итальянские СМИ сообщают о том, что «Динамо» за годичную аренду получит 1,5 миллиона евро, а у «Сампдории» будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.

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Источник — Corriere dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 17.08.2021 09:28
    0
    Это он пока так думает, через неделю поймёт все, но будет поздно , но Суркис скажт, что раньше Супряга был классный, это он за неделю вдруг испортился.
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    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 17.08.2021 09:26
    0
    Да ну, рассмешил.
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    olex.mykhailov
    online
    olex.mykhailov, 17.08.2021 09:15
    0
    Стаття типу, дайте нам продати своїх "буратін", щоб купити вашого!
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    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 17.08.2021 08:58
    +2
    Знов, Супряга? Месі не попадає!
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