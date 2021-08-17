Спортдир Сампдории: «Супряга - классный игрок с отличными перспективами»

Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости считает, что форвард «Динамо» Владислав Супряга может стать хорошим усилением команды.

По информации СМИ, Влад уже в ближайшее время перейдет в команду Серии A на правах аренды.

«Супряга - классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей», - сказал Ости.

Итальянские СМИ сообщают о том, что «Динамо» за годичную аренду получит 1,5 миллиона евро, а у «Сампдории» будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.