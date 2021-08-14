Источник: Динамо отдает Супрягу в аренду с правом выкупа

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» и «Сампдория» договорились о переходе форварда Владислава Супряги.
Игрок киевлян на следующей неделе должен перебраться в новую команду на правах годичной аренды за 1,5 миллиона евро.
У «Сампдории» будет возможность выкупить контракт Супряги за 7 миллионов евро.
21-летний Супряга потерял место в основе «Динамо» во второй половине минувшего сезона. В текущем чемпионате еще не играл.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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