Источник: Динамо отдает Супрягу в аренду с правом выкупа

Уже на следующей неделе Владислав может перейтив «Сампдорию»

  • 14.08.2021 23:51
  • 1249 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Динамо отдает Супрягу в аренду с правом выкупа
© fcdynamo.kiev.ua

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» и «Сампдория» договорились о переходе форварда Владислава Супряги.

Игрок киевлян на следующей неделе должен перебраться в новую команду на правах годичной аренды за 1,5 миллиона евро.

У «Сампдории» будет возможность выкупить контракт Супряги за 7 миллионов евро.

21-летний Супряга потерял место в основе «Динамо» во второй половине минувшего сезона. В текущем чемпионате еще не играл.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Дженоа».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
      rus, 15.08.2021 00:24
    +1
    Быстрее бы это произошло.
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    igor shmuylo
      igor shmuylo, 15.08.2021 00:14
    -5
    Кому етот деревянный нужен, я его и даром не взял.ето он голи забивал в Днепре где на него вся команда играла.я для Италии он очень слабый игрок.
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