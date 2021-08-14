Не только Удинезе и Дженоа. Еще один клуб Серии А интересуется Супрягой

Еще один клуб итальянской Серии А проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге. Речь идет о «Сампдории».

По информации известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Сампдория» ищет еще одного форварда в ротацию к 38-летнему ветерану Фабио Квальярелле, и рассматривает на эту роль Супрягу.

Генуэзский клуб хочет арендовать Супрягу с правом выкупа. «Динамо» такой формат сделки не нравится.

Ранее Супрягой интересовался другой клуб из Генуи – «Дженоа». Однако переговоры между клубами были остановлены. Вчера появилась информация о том, что Супрягу хочет подписать еще один клуб Серии А – «Удинезе».