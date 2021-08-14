Не только Удинезе и Дженоа. Еще один клуб Серии А интересуется Супрягой

Форвард «Динамо» пользуется спросом в Италии

  • 14.08.2021 08:53
  • 837 просмотров
  • 6 комментариев
Не только Удинезе и Дженоа. Еще один клуб Серии А интересуется Супрягой
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Еще один клуб итальянской Серии А проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге. Речь идет о «Сампдории».

По информации известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Сампдория» ищет еще одного форварда в ротацию к 38-летнему ветерану Фабио Квальярелле, и рассматривает на эту роль Супрягу.

Генуэзский клуб хочет арендовать Супрягу с правом выкупа. «Динамо» такой формат сделки не нравится.

Ранее Супрягой интересовался другой клуб из Генуи – «Дженоа». Однако переговоры между клубами были остановлены. Вчера появилась информация о том, что Супрягу хочет подписать еще один клуб Серии А – «Удинезе».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 14.08.2021 09:30
    0
    Если Супрягой вот так интересовались, то возникло бы два вопроса.1 - Откуда они про него узнали? 2- Почему его в упор не видит Мирча Луческу, который даже Гармаша с пыльной полки достал?
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    ser_nat
      ser_nat, 14.08.2021 09:19
    0
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    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 14.08.2021 09:10
    0
    Мне кажется максимум какая-то аренда с необязательным правом выкупа дк светит, не получится продать то, что самому не подошло, он должен себя сначала проявить
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 14.08.2021 09:04
    0
    Могли бы уже давно парня продать, если бы кое кто не был жмотом...
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 14.08.2021 09:03
    0
    Еще один вброс. Пора уже переставать постить данный бред.
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.08.2021 09:03
    +1
    Как вы уже прикумарили за 2 года с этой темой
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