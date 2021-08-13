Удинезе хочет арендовать Супрягу с правом выкупа

Итальянский футбольный клуб «Удинезе» заинтересован в подписании 21-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.
«Удинезе» намерен арендовать игрока с правом выкупа. «Динамо» не против такого развития событий.
Сам Супряга хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А. При этом на футболиста есть и другие претенденты помимо «Удинезе». Ранее сообщалось, что игроком активно интересовался «Дженоа».
Ориентировочная стоимость Супряги оценивается в €6 миллионов.
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Источник — TMW
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