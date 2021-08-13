Удинезе хочет арендовать Супрягу с правом выкупа

Итальянский клуб заинтересован в украинском форварде

  • 13.08.2021 15:07
  • 3295 просмотров
  • 12 комментариев
Удинезе хочет арендовать Супрягу с правом выкупа
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Итальянский футбольный клуб «Удинезе» заинтересован в подписании 21-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

«Удинезе» намерен арендовать игрока с правом выкупа. «Динамо» не против такого развития событий.

Сам Супряга хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А. При этом на футболиста есть и другие претенденты помимо «Удинезе». Ранее сообщалось, что игроком активно интересовался «Дженоа».

Ориентировочная стоимость Супряги оценивается в €6 миллионов.

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Источник — TMW

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 13.08.2021 16:51
    0
    Супряга,гравець Ювентуса,через 3-4 роки,от побачите,так що не обпльовуйте хлопця,він ще себе покаже.Набиреться трохи розуму,візьметься по справжньому за діло і все буде добре.Чемпіонська слава вже позаду,треба працювати,все остальное прикладеться.Зараз тяжко,давай синок вперед,хай тобі щастить,втікай звідси побистріше.Поміняється менталітет,откриються очі на життя.
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.08.2021 16:38
    +1
    Задолбали уже эти вбросы. Никому он нафиг не нужен. Где еще найдется такой дурик как Суркис??
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    movkli
      movkli, 13.08.2021 16:06
    +5
    rus, 13.08.2021 15:58
    Довбык уже играл за границей.
    он играл, пока травму не получил, потом травма, долгое восстановление, аренда, но датчане продали его в Днепр1, оставив все-таки себе % от будущих продаж
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    BaZia
    online
      BaZia, 13.08.2021 16:06
    +2
    Буде цікаво як дадуть практику в Серії А і почне голи забивати один за одним
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.08.2021 16:02
    +2
    rus, 13.08.2021 15:58
    Довбык уже играл за границей.
    Типу в скандинавії під керівництвом також незрозумілих тренерів... Якщо продадуть Довбика в нормальний клуб скажімо Серії А - пацан не гірше Шеви може "вистрілити".
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.08.2021 15:59
    +5
    axylinam, 13.08.2021 15:25
    Супряга в Украине ничего забить не может-будет в Италии лавку полировать,в Бельгии или Турции может и начнёт забивать
    Пам'ятаєш що собою представляв Рашфорд в МЮ на початках - бревно дерев'яне кострубате. А зараз один з основних нападників збірної Англії. А усе тому, що в нього вірили до кінця і давали розвиватися в сильному чемпіонаті під керівництвом хороших тренерів.
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    rus
    online
      rus, 13.08.2021 15:58
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 13.08.2021 15:55
    Малиновський теж нічого не міг в Україні, і Зінченко... Ми маємо купу талантів, які просто гробляться в Динамо та Шахтарі (золотих клітках). Специфіка нашого чемпіонату не дозволяє розкритися їм. Тому усім хто ходить у перспективних та полірує лаву для запасних слід втікати в європейські клуби. Про Довбика ми теж мало що чули, поки ним не зайнявся +:- нормальний тренер.
    Довбык уже играл за границей.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.08.2021 15:55
    +1
    axylinam, 13.08.2021 15:25
    Супряга в Украине ничего забить не может-будет в Италии лавку полировать,в Бельгии или Турции может и начнёт забивать
    Малиновський теж нічого не міг в Україні, і Зінченко... Ми маємо купу талантів, які просто гробляться в Динамо та Шахтарі (золотих клітках). Специфіка нашого чемпіонату не дозволяє розкритися їм. Тому усім хто ходить у перспективних та полірує лаву для запасних слід втікати в європейські клуби. Про Довбика ми теж мало що чули, поки ним не зайнявся +:- нормальний тренер.
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    dabo24
    online
      dabo24, 13.08.2021 15:52
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Суперово
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 13.08.2021 15:38
    +1
    они ещё думают? продавать немедленно
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    axylinam
    online
      axylinam, 13.08.2021 15:25
    -1
    Супряга в Украине ничего забить не может-будет в Италии лавку полировать,в Бельгии или Турции может и начнёт забивать
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.08.2021 15:21
    +12
    Віддайте пацана в Італію, бо загробите на банці... Так і залишиться вічно перспективним. Ну не його команда Динамо. Не підходить він під стиль гри ні Динамо вцілому, ні Луческу зокрема...
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