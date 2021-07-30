Трансфер Супряги сорвался? Дженоа подпишет другого форварда

«Дженоа», скорее всего, выйдет из переговоров по поводу трансфера форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Вчера представители «Дженоа» договорились с «Аталантой» по поводу аренды бельгийского форварда Сэма Ламмерса. Именно он был приоритетной кандидатурой для «Дженоа» на позицию нападающего.
Переход Ламмерса, по сути, закрывает путь в «Дженоа» для Владислава Супряги. Ранее «Динамо» уже внесло форварда в заявку на новый сезон УПЛ.
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Источник — Calciomercato
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