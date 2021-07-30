Трансфер Супряги сорвался? Дженоа подпишет другого форварда

Генуэзский клуб сделал выбор в пользу Сэма Ламмерса

  • 30.07.2021 17:15
  • 2978 просмотров
  • 23 комментария
Трансфер Супряги сорвался? Дженоа подпишет другого форварда
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Дженоа», скорее всего, выйдет из переговоров по поводу трансфера форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Вчера представители «Дженоа» договорились с «Аталантой» по поводу аренды бельгийского форварда Сэма Ламмерса. Именно он был приоритетной кандидатурой для «Дженоа» на позицию нападающего.

Переход Ламмерса, по сути, закрывает путь в «Дженоа» для Владислава Супряги. Ранее «Динамо» уже внесло форварда в заявку на новый сезон УПЛ.

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Источник — Calciomercato

(12 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:25
    0
    через год, пойдет по арендам , может и в 1 лигу
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:25
    +1
    CHarivnyk, 30.07.2021 18:17
    Ну ничё, такая корова нужна самому
    как в мультике, так расхвалили , что сами и купились)))
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 18:17
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 18:05
    ему бы в Бельгию было бы для всех хорошо
    Да тут как бы до первой лиги не скатится.. что то совсем пацан потух
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 30.07.2021 18:17
    -2
    Ну ничё, такая корова нужна самому
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 18:05
    -2
    _-AK228, 30.07.2021 17:29
    Может и так.. хотя мне изначально не верилось , что итальянцы дадут за 21 летнего футболиста, который залил 5 мячей за клуб 10 лямов
    ему бы в Бельгию было бы для всех хорошо
    Ссылка
    Михаил Василькив
    online
      Михаил Василькив, 30.07.2021 18:04
    +3
    Если честно, эти саги с переходами наших юных (и не очень) дарований,уже изрядно надоели. Особенно выгодно это нашим СМИ. На протяжение целых годов (!!!) мусолятся эти темы (примеры Лунин и тот же Супряга)... А мы,как идиоты,вместе с ними гадаем на кофейной гущи...
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 30.07.2021 17:50
    +2
    Вообще его трансфер с Днепра в дыку нужно проверить органам на предмет отмывания денег)
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 30.07.2021 17:48
    0
    Ахаххахахаххахахахах))) Это все потому что зеля обещал прекратить продажу леса в Европу!)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 17:41
    +1
    Трансфер Супряги никому бревно не надо
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:38
    0
    ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:30
    Лучше своего кота в запасе мариновать и платить ему нехилую зарплату....
    В Черноморец
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 30.07.2021 17:37
    -1
    Может мало запросили и вызвали подозрения в Дженоа?
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 30.07.2021 17:35
    +1
    Зачморили пацана, как пса корейского...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:35
    +2
    Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:29
    Невже Чорноморець? Це звісно буде удар по Владу. Бути за крок від Серії А і врешті опинитись в одному з цьогорічних аутсайдерів. У Дніпра Довбик є + Гуцуляк кажуть на підході. Може в Зорю?
    Якщо його хоч куди небудь сплавлять, я буду дуже здивований...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:32
    +3
    Судя по минусам, у Супряги на сайте есть персональные фанатики. А может сам Владик за правду минусует? Владик, отзовись
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:30
    +2
    _-AK228, 30.07.2021 17:27
    Я хоть не болельщик динамо , но тоже обрадовался, хочется что бы у парня было все хорошо!!
    Видно руководство клуба, почитав своих болельщиков, решили не брать дорогого кота в мешке
    Лучше своего кота в запасе мариновать и платить ему нехилую зарплату....
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:29
    +2
    Невже Чорноморець? Це звісно буде удар по Владу. Бути за крок від Серії А і врешті опинитись в одному з цьогорічних аутсайдерів. У Дніпра Довбик є + Гуцуляк кажуть на підході. Може в Зорю?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:29
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Может и так.. хотя мне изначально не верилось , что итальянцы дадут за 21 летнего футболиста, который залил 5 мячей за клуб 10 лямов
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:27
    +2
    ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:23
    Бедные болельщики Динамо. Я так обрадовался когда появилась инфа что вот вот трансфер состоится и мы больше не увидим эту кислую физиономию
    Я хоть не болельщик динамо , но тоже обрадовался, хочется что бы у парня было все хорошо!!
    Видно руководство клуба, почитав своих болельщиков, решили не брать дорогого кота в мешке
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:27
    +3
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Та потому что не стоит он 10 лямов. 1 миллион - золотая цена, но Суркис хотел на нём заработать. В итоге он никуда не уйдёт...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    +1
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:22
    +4
    Сериал «Трансфер Супряги» сезон 1 Болонья, сезон 2 Дженоа. Господа, делаем ставки на сезон 3
    Ссылка
    Михаил Василькив
    online
      Михаил Василькив, 30.07.2021 18:04
    +3
    Если честно, эти саги с переходами наших юных (и не очень) дарований,уже изрядно надоели. Особенно выгодно это нашим СМИ. На протяжение целых годов (!!!) мусолятся эти темы (примеры Лунин и тот же Супряга)... А мы,как идиоты,вместе с ними гадаем на кофейной гущи...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:32
    +3
    Судя по минусам, у Супряги на сайте есть персональные фанатики. А может сам Владик за правду минусует? Владик, отзовись
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:27
    +3
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Та потому что не стоит он 10 лямов. 1 миллион - золотая цена, но Суркис хотел на нём заработать. В итоге он никуда не уйдёт...
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 30.07.2021 17:50
    +2
    Вообще его трансфер с Днепра в дыку нужно проверить органам на предмет отмывания денег)
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:35
    +2
    Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:29
    Невже Чорноморець? Це звісно буде удар по Владу. Бути за крок від Серії А і врешті опинитись в одному з цьогорічних аутсайдерів. У Дніпра Довбик є + Гуцуляк кажуть на підході. Може в Зорю?
    Якщо його хоч куди небудь сплавлять, я буду дуже здивований...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:30
    +2
    _-AK228, 30.07.2021 17:27
    Я хоть не болельщик динамо , но тоже обрадовался, хочется что бы у парня было все хорошо!!
    Видно руководство клуба, почитав своих болельщиков, решили не брать дорогого кота в мешке
    Лучше своего кота в запасе мариновать и платить ему нехилую зарплату....
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.07.2021 17:29
    +2
    Невже Чорноморець? Це звісно буде удар по Владу. Бути за крок від Серії А і врешті опинитись в одному з цьогорічних аутсайдерів. У Дніпра Довбик є + Гуцуляк кажуть на підході. Може в Зорю?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:27
    +2
    ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:23
    Бедные болельщики Динамо. Я так обрадовался когда появилась инфа что вот вот трансфер состоится и мы больше не увидим эту кислую физиономию
    Я хоть не болельщик динамо , но тоже обрадовался, хочется что бы у парня было все хорошо!!
    Видно руководство клуба, почитав своих болельщиков, решили не брать дорогого кота в мешке
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:25
    +1
    CHarivnyk, 30.07.2021 18:17
    Ну ничё, такая корова нужна самому
    как в мультике, так расхвалили , что сами и купились)))
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 18:17
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 18:05
    ему бы в Бельгию было бы для всех хорошо
    Да тут как бы до первой лиги не скатится.. что то совсем пацан потух
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 17:41
    +1
    Трансфер Супряги никому бревно не надо
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 30.07.2021 17:35
    +1
    Зачморили пацана, как пса корейского...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    +1
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.07.2021 18:25
    0
    через год, пойдет по арендам , может и в 1 лигу
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 30.07.2021 17:48
    0
    Ахаххахахаххахахахах))) Это все потому что зеля обещал прекратить продажу леса в Европу!)
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:38
    0
    ~ Viacheslav ~, 30.07.2021 17:30
    Лучше своего кота в запасе мариновать и платить ему нехилую зарплату....
    В Черноморец
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:29
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 17:24
    Жаль, но у ДЖеноа просто нету денег , Рома взяла узбека в аренду, а значит деньги Дженоа получит за него в лучшем случае через год
    Ну а свободной 10 ки лямов у генуэзцев не наблюдалось
    Может и так.. хотя мне изначально не верилось , что итальянцы дадут за 21 летнего футболиста, который залил 5 мячей за клуб 10 лямов
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 17:17
    0
    одумались.. бедный Влад
    Ссылка
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