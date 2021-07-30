Динамо заявило на сезон Рамиреса и Шкурина, Супряга - в списке Б

Киевляне подали список игроков на сезон УПЛ

  • 30.07.2021 15:28
  • 667 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо заявило на сезон Рамиреса и Шкурина, Супряга - в списке Б
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» подало официальную заявку на сезон УПЛ. Киевляне заявили 57 футболистов.

По списку A заявлены новички Денис Антюх, Владислав Кулач, Эрик Рамиерс и Илья Шкурин. Их конкурент Владислав Супряга заявлен по списку Б.

Список A

Вратари: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко.

Защитники: 4. Денис Попов, 6. Никита Бурда, 94. Томаш Кендзера, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик.

Хавбеки: 18. Александр Андриевский, 29. Виталий Буяльский, 7. Беньямин Вербич, 19. Денис Гармаш, 14. Карлос де Пена, 20. Александр Караваев, 11. Жерсон Родригеш, 17. Богдан Леднев, 5. Сергей Сидорчук, 23. Сидклей, 15. Виктор Цыганков, 10. Николай Шапаренко, 8. Владимир Шепелев.

Форварды: 99. Денис Антюх, 41. Артем Беседин, 28. Владислав Кулач, 9. Эрик Рамирес, 73. Илья Шкурин.

Список Б

Вратари: Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Дмитрий Погорелый, Иларион Тугай.

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Артем Бенедюк, Антон Боль, Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Егор Сизонюк, Василий Танчак, Арсений Филатов.

Хавбеки: Владимир Бражко, Назар Волошин, Илья Гаджук, Навин Малыш, Дмитрий Мельниченко, Роман Михайлив, Марко Подоляк, Илья Скрипник, Артем Слесар, Артем Хацкевич, Антон Царенко, Александр Яцык.

Форварды: Владислав Супряга, Игорь Горбач, Максим Зоренко, Арсений Килевой, Дмитрий Кремчанин, Кирилл Попов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 15:40
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:31
    Рамирес будет основным у Деда
    Логично 3 нападающих Рамирес Кулач Шкурин.
    Очень хорошо что костяк остался сыгранность прежде всего
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 15:39
    0
    Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    А Забарного за что в Б?
    Возраст
    Ссылка
    Денис Усатенко
    online
      Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    0
    А Забарного за что в Б?
    Ссылка
    Денис Усатенко
    online
      Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    0
    А Забарного за что в Б?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.07.2021 15:35
    0
    шот защита ваше не фантан
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 30.07.2021 15:31
    +1
    Б- Бесперспективный
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:31
    +1
    Рамирес будет основным у Деда
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 30.07.2021 15:31
    +1
    Б- Бесперспективный
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:31
    +1
    Рамирес будет основным у Деда
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 15:40
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:31
    Рамирес будет основным у Деда
    Логично 3 нападающих Рамирес Кулач Шкурин.
    Очень хорошо что костяк остался сыгранность прежде всего
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 15:39
    0
    Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    А Забарного за что в Б?
    Возраст
    Ссылка
    Денис Усатенко
    online
      Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    0
    А Забарного за что в Б?
    Ссылка
    Денис Усатенко
    online
      Денис Усатенко, 30.07.2021 15:37
    0
    А Забарного за что в Б?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.07.2021 15:35
    0
    шот защита ваше не фантан
    Ссылка
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