Сборная УКРАИНЫ17 мая 2022, 23:09 | Обновлено 17 мая 2022, 23:21
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3
Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи
Защитника преследуют травмы
17 мая 2022, 23:09 | Обновлено 17 мая 2022, 23:21
1076
3
Защитник сборной Украины Денис Попов получил повреждение в поединке с «Эмполи». На 75-й минуте Попов, выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, упал на газон и попросил помощь.
Поле 23-летний защитник покидал с помощью врачей сборной Украины.
Отметим, что Попов только в начале февраля вернулся в строй после операции на передней крестообразной связке, из-за чего он пропустил полгода.
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Комментарии 3
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Дуже схоже на надрив ахіла. Це мінімум 2 тижня відновлення. Але треба вірити, що просто потягнув. Тоді за пару днів відновиться.
аби не другий Бурда( Тим більше на матчі він знадобиться
Здоровья конечно, но почему стекла и так часто
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