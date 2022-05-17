Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи
Сборная УКРАИНЫ
17 мая 2022, 23:09 | Обновлено 17 мая 2022, 23:21
1076
3

Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи

Защитника преследуют травмы

17 мая 2022, 23:09 | Обновлено 17 мая 2022, 23:21
1076
3
Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Защитник сборной Украины Денис Попов получил повреждение в поединке с «Эмполи». На 75-й минуте Попов, выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, упал на газон и попросил помощь.

Поле 23-летний защитник покидал с помощью врачей сборной Украины.

Отметим, что Попов только в начале февраля вернулся в строй после операции на передней крестообразной связке, из-за чего он пропустил полгода.

По теме:
Эмполи – Украина – 1:3. Снова забили три мяча. Видео голов и обзор матча
ФРАНКОВ: «Спарринги сборной один в один – благотворительное турне Динамо»
Эмполи – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Денис Попов сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Футбол | 17 мая 2022, 19:46 0
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо

У опытного коуча контракт до 2024 года

Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Футбол | 17 мая 2022, 19:27 3
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа

Два-три футболиста вполне могут покинуть стан «бело-синих» в самое ближайшее время

В госдуре предложили запретить обмен бойцов Азова на пленных солдат рф
Война | 17.05.2022, 17:15
В госдуре предложили запретить обмен бойцов Азова на пленных солдат рф
В госдуре предложили запретить обмен бойцов Азова на пленных солдат рф
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Футбол | 17.05.2022, 05:30
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Футбол | 17.05.2022, 12:45
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Яценко
Дуже схоже на надрив ахіла. Це мінімум 2 тижня відновлення. Але треба вірити, що просто потягнув. Тоді за пару днів відновиться.
Ответить
0
Тарас Чубак
аби не другий Бурда( Тим більше на матчі він знадобиться 
Ответить
0
seregka1991
Здоровья конечно, но почему стекла и так часто
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
16.05.2022, 19:23 6
Теннис
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 2
Футбол
Россиянина кремлева избрали президентом AIBA без голосования
Россиянина кремлева избрали президентом AIBA без голосования
16.05.2022, 14:59
Бокс
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 2
Война
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
17.05.2022, 11:10 5
Футбол
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем