Денис Попов получил травму в поединке с Эмполи

Защитник сборной Украины Денис Попов получил повреждение в поединке с «Эмполи». На 75-й минуте Попов, выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, упал на газон и попросил помощь.

Поле 23-летний защитник покидал с помощью врачей сборной Украины.

Отметим, что Попов только в начале февраля вернулся в строй после операции на передней крестообразной связке, из-за чего он пропустил полгода.