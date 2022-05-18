Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
У защитника проблема с ахилловым сухожилием, нужно сделать МРТ
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о травме Дениса Попова, которую он получил во время товарищеского матча с итальянским «Эмполи» (3:1).
«У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней.
Я отпущу его домой к жене. По приезде Попов сделает МРТ, затем будем принимать решение».
Напомним, на 75-й минуте игры Попов, выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, упал на газон и попросил помощь. 23-летний защитник покинул поле с помощью врачей сборной Украины.
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