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  4. Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Чемпионат мира
18 мая 2022, 00:55 |
383
1

Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова

У защитника проблема с ахилловым сухожилием, нужно сделать МРТ

18 мая 2022, 00:55 |
383
1
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
УАФ. Денис Попов

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о травме Дениса Попова, которую он получил во время товарищеского матча с итальянским «Эмполи» (3:1).

«У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней.

Я отпущу его домой к жене. По приезде Попов сделает МРТ, затем будем принимать решение».

Напомним, на 75-й минуте игры Попов, выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, упал на газон и попросил помощь. 23-летний защитник покинул поле с помощью врачей сборной Украины.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Олег Прок
Интересно, Петраков хоть сам понял что сморозил?
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