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  4. Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Англия
17 мая 2022, 12:45 |
1072
3

Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ

Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию

17 мая 2022, 12:45 |
1072
3
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, защитник «Динамо» Илья Забарный входит в шорт-листы клубов АПЛ, в том числе топовых.

19-летний игрок сборной Украины является основным как в киевской команде, так и в национальной.

Ранее уже была информация о возможном интересе к Забарному из Англии, но сейчас, учитывая войну в Украине, «Динамо» может быть открыто к продаже ведущих игроков.

Контракт Ильи с клубом завершается в середине 2026 года.

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Илья Забарный Динамо Киев
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Источник Вацко Live
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Maks Maks
При хорошем предложении конечно нужно продавать. Но зная Суркиса, он затребует больше, чем Илья в реальности стоит 
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+2
Умник
Если дырявый де лигт играет за юве.
То почему Илья не может играть в топ клубе.
Лично очень хотелось чтобы он перешел в мю.
Тот стыд который сейчас есть в мю он должен прекратиться.
С времен видича и фердинанда нет сильного бека.
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+1
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