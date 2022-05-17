Англия17 мая 2022, 12:45 |
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Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию
17 мая 2022, 12:45 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, защитник «Динамо» Илья Забарный входит в шорт-листы клубов АПЛ, в том числе топовых.
19-летний игрок сборной Украины является основным как в киевской команде, так и в национальной.
Ранее уже была информация о возможном интересе к Забарному из Англии, но сейчас, учитывая войну в Украине, «Динамо» может быть открыто к продаже ведущих игроков.
Контракт Ильи с клубом завершается в середине 2026 года.
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То почему Илья не может играть в топ клубе.
Лично очень хотелось чтобы он перешел в мю.
Тот стыд который сейчас есть в мю он должен прекратиться.
С времен видича и фердинанда нет сильного бека.