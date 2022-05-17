Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ

По информации журналиста Виктора Вацко, защитник «Динамо» Илья Забарный входит в шорт-листы клубов АПЛ, в том числе топовых.

19-летний игрок сборной Украины является основным как в киевской команде, так и в национальной.

Ранее уже была информация о возможном интересе к Забарному из Англии, но сейчас, учитывая войну в Украине, «Динамо» может быть открыто к продаже ведущих игроков.

Контракт Ильи с клубом завершается в середине 2026 года.