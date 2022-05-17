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  4. Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная УКРАИНЫ
17 мая 2022, 11:18 | Обновлено 17 мая 2022, 11:23
1063
0

Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

17 мая 2022, 11:18 | Обновлено 17 мая 2022, 11:23
1063
0
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
УАФ

17 мая национальная сборная Украины по футболу проведет второй контрольный поединок в рамках подготовки к полуфинальному матчу плей-офф ЧМ-2022 против сборной Шотландии. И в этот раз соперником «сине-желтых» будет клубная команда: итальянский «Эмполи».

Первую за полгода игру подопечные Петракова провели 11 мая против «Боруссии» из Менхенгладбаха. В зрелищном и интересном поединке украинцы одержали непростую победу 2:1 – благодаря голам двух дебютантов – Пихаленка и Мудрика.

На следующий день после игры в Германии делегация нашей сборной вернулась в Словению (в городок Брдо, что в сорока километрах от столицы страны Любляны), где и продолжила подготовку к очередному спаррингу.

К поединку против «Эмполи» подопечные Петракова готовились в режиме двухразовых тренировок – утренних и вечерних. Занятия на футбольном поле чередовались с занятиями в тренажерном зале, где футболисты усиленно работали над «физикой».

14 мая в лагерь сборной Украины прибыл первый легионер – форвард «Бенфики» Яремчук. Роман прилетел в Брдо фактически сразу же после финишного поединка сезона за лиссабонцев.

В этот же день к полноценной работе со сборной приступил и еще один форвард – Довбик, ранее работавший с командой по индивидуальному графику из-за незначительного повреждения. Восстановился от последствий травмы и Цыганков.

За день до игры против «Эмполи» к украинской сборной примкнули еще трое наших «варягов» - полузащитник Зубков из венгерского «Ференцвароша», защитник чешской «Славии» Качараба и форвард немецкой «Ганзы» Сикан. В этот же день, вечером, украинская делегация отбыла в Италию, проделав небольшой путь по маршруту Пиза – Флоренция - Эмполи.

Против 14-й на данный момент команды серии А (в чемпионате Италии осталось провести заключительный тур) сборная Украины сыграет в режиме «с корабля на бал». То есть, традиционной предматчевой тренировки не будет. Как и обычной в таких случаях предматчевой пресс-конференции. Общение с тренерами команд запланировано уже по окончанию поединка. Интересно, что к матчу против «Эмполи» наши футболисты готовились на знаменитой базе сборной Италии – в Коверчано.


УАФ

Вход на игру платный. Стоимость билетов – приблизительно десять с половиной евро.

Что касается кадрового вопроса, то наш отряд начинает понемногу «редеть». Против «Эмполи» точно не сыграют, как минимум, двое – Трубин и Булеца. Голкипер «Шахтера» с разрешения Петракова отбыл в Турцию, где присоединился к молодежной сборной страны. А вот у полузащитника «Зари» причина более прозаическая – незначительное повреждение, из-за чего он остался в Словении.

Сообщалось, что Александр Петраков не рассчитывает на троих динамовцев - Беседина, Буяльского и Гармаша, но первые два попали в заявку на матч против «Эмполи», а Гармаш, скорее всего, сыграет с «Риекой». Возможно, это будет последний шанс для этих игроков убедить наставника в своей необходимости. Все-таки конкуренция в центре поля и линии атаки в национальной команде сейчас довольно существенная.

Матч против «Эмполи» состоится 17 мая, а уже на следующий день у сборной Украины запланирован очередной спарринг – против хорватской «Риеки». Следовательно, наш тренерский штаб равномерно распределит игровую «обойму» между двумя этими поединками. То есть, тот, кто сыграет против итальянской команды, вряд ли сыграет против хорватской.

Будем надеяться, что в этих спаррингах наша сборная решит свои игровые и тактические задачи. И обойдется без травм.

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Источник Sport.ua
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