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17 мая 2022, 23:40 | Обновлено 17 мая 2022, 23:45
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Все решится в последнем туре. Ливерпуль обыграл Саутгемптон и сохранил шанс

Команде Юргена Клоппа надо рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити»

17 мая 2022, 23:40 | Обновлено 17 мая 2022, 23:45
511
0
Все решится в последнем туре. Ливерпуль обыграл Саутгемптон и сохранил шанс
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Ливерпулю» нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.

Красные, пропустив гол в начале поединка, в непростом поединке сумели одержать победу со счетом 2:1. В результате «Ливерпуль» (89) отстает на одно очко от «Ман Сити» (90).

Теперь команде Юргена Клоппа надо побеждать «Вулверхэмптон» в последнем туре и рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой».

АПЛ. 37-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2

Голы: Редмонд, 13 – Минамино, 27, Матип, 67.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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