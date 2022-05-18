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18 мая 2022, 05:30 | Обновлено 18 мая 2022, 05:42
634
0

Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

18 мая 2022, 05:30 | Обновлено 18 мая 2022, 05:42
634
0
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 37-м тура АПЛ и оценил шансы своего клуба на чемпионство.

«Мы играли с 9 заменами в основе, и это отличный результат. Мы не выпадали из игры. Были периоды, когда мы недостаточно хорошо контролировали мяч, но смогли забить. Лучшая игра, невероятная производительность, 9 замен. Все сработало благодаря игрокам. Если бы это не сработало, 100% ответственности лежало бы на мне.

Конечно, чемпионство маловероятно, потому что «Ман Сити» играет дома против «Астон Виллы».

Мы помним, что «Сити» стал чемпионом [в 2019 году] благодаря 11 миллиметрам. Чтобы мы стали чемпионами, нам надо  сначала победить в свой игре, а «Астон Вилле» нужно получить очко против «Сити».

Мы должны сначала выиграть нашу игру. Мы не говорим о «Волках» так, как будто их нет. Но скорее всего, «Сити», конечно, выиграет эту игру. Но это футбол».

«Ливерпуль» (89) отстает на одно очко от «Ман Сити» (90). Команде Юргена Клоппа надо побеждать «Вулверхэмптон» в последнем туре и рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой».

 

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Ливерпуль Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон - Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник BBC
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