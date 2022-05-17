17 мая в 21:45 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Ливерпулю» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция