17.05.2022 21:45 - : -
Англия17 мая 2022, 20:51 | Обновлено 17 мая 2022, 20:54
43
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Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая в 21:45 матч 37-го тура чемпионата Англии
17 мая 2022, 20:51 | Обновлено 17 мая 2022, 20:54
43
0
17 мая в 21:45 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
«Ливерпулю» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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