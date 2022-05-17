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Чемпионат Англии
Саутгемптон
17.05.2022 21:45 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2022, 20:51 | Обновлено 17 мая 2022, 20:54
43
0

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 мая в 21:45 матч 37-го тура чемпионата Англии

17 мая 2022, 20:51 | Обновлено 17 мая 2022, 20:54
43
0
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая в 21:45 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Ливерпулю» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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