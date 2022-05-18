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Саутгемптон
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Ливерпуль
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Англия
18 мая 2022, 01:35 | Обновлено 18 мая 2022, 01:39
178
0

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги

18 мая 2022, 01:35 | Обновлено 18 мая 2022, 01:39
178
0
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Ливерпулю» нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.

Красные, пропустив гол в начале поединка, в непростом поединке сумели одержать победу со счетом 2:1. В результате «Ливерпуль» (89) отстает на одно очко от «Ман Сити» (90).

Теперь команде Юргена Клоппа надо побеждать «Вулверхэмптон» в последнем туре и рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой».

АПЛ. 37-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2

Голы: Редмонд, 13 – Минамино, 27, Матип, 67.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Редмонд (Саутгемптон).
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Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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