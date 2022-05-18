17 мая состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Ливерпулю» нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на титул за один тур до конца чемпионата.

Красные, пропустив гол в начале поединка, в непростом поединке сумели одержать победу со счетом 2:1. В результате «Ливерпуль» (89) отстает на одно очко от «Ман Сити» (90).

Теперь команде Юргена Клоппа надо побеждать «Вулверхэмптон» в последнем туре и рассчитывать на потерю очков «Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой».

АПЛ. 37-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2

Голы: Редмонд, 13 – Минамино, 27, Матип, 67.