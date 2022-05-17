Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, продолжит ли работу с киевской командой в качестве главного тренера 76-летний румынский специалист Мирча Луческу.

«Я не знаю, что там пишут в интернете. Этот вопрос даже не обсуждался. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея. Я считаю, что это была очень правильная идея. Благодарю все министерства и офис Президента Украины, которые поддержали и выпустили наших ребят», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Луческу на торжествах в Румынии по случаю 74-й годовщины со дня основания бухарестского «Динамо» заявил о желании поработать с этим клубом, который является для него родным, ведь именно там Мирча провел большую часть своей профессиональной карьеры в качестве футболиста.