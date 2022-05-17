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  4. Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 19:46 |
2401
0

Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо

У опытного коуча контракт до 2024 года

17 мая 2022, 19:46 |
2401
0
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, продолжит ли работу с киевской командой в качестве главного тренера 76-летний румынский специалист Мирча Луческу.

«Я не знаю, что там пишут в интернете. Этот вопрос даже не обсуждался. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея. Я считаю, что это была очень правильная идея. Благодарю все министерства и офис Президента Украины, которые поддержали и выпустили наших ребят», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Луческу на торжествах в Румынии по случаю 74-й годовщины со дня основания бухарестского «Динамо» заявил о желании поработать с этим клубом, который является для него родным, ведь именно там Мирча провел большую часть своей профессиональной карьеры в качестве футболиста.

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Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев
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Источник ПроФутбол
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