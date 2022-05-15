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  4. Луческу заявил о желании поработать в Динамо Бухарест
Румыния
15 мая 2022, 20:55 |
2106
0

Луческу заявил о желании поработать в Динамо Бухарест

Что правда, Мирча не видит себя главным тренером родной для него команды

15 мая 2022, 20:55 |
2106
0
Луческу заявил о желании поработать в Динамо Бухарест
Digi Sport. Мирча Луческу (слева) и Лучиан Боде

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на днях принял участие в торжествах по случаю 74-летия со дня основания «Динамо» Бухарест.

Во время мероприятий у Луческу возник любопытный диалог с министром внутренних дел Румынии Лучианом Боде.

«Я буду среди тех, кто возьмет на себя ответственность, чтобы выдвинуть на первый план историю этого клуба. Я говорю о футболе, потому что в других видах спорта «Динамо» чувствует себя сейчас нормально. Спасибо, господин министр, и я надеюсь снова увидеть вас в качестве министра, когда мы перережем ленточку на открытии нового стадиона», - сказал Луческу.

«А я надеюсь увидеть вас в качестве тренера команды», - ответил Боде.

«Не думаю, что буду тренером, но я могу быть советником!», - парировал Мирча.

Отметим, что открытие нового стадиона «Динамо» Бухарест запланировано на 2024 год. Тогда же у Мирчи Луческу истечет контракт с киевским «Динамо».

В качестве футболиста Мирча Луческу провел более 250 поединков в составе бухарестского «Динамо».

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Бухарест
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Источник Digisport.ro
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