Луческу заявил о желании поработать в Динамо Бухарест
Что правда, Мирча не видит себя главным тренером родной для него команды
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на днях принял участие в торжествах по случаю 74-летия со дня основания «Динамо» Бухарест.
Во время мероприятий у Луческу возник любопытный диалог с министром внутренних дел Румынии Лучианом Боде.
«Я буду среди тех, кто возьмет на себя ответственность, чтобы выдвинуть на первый план историю этого клуба. Я говорю о футболе, потому что в других видах спорта «Динамо» чувствует себя сейчас нормально. Спасибо, господин министр, и я надеюсь снова увидеть вас в качестве министра, когда мы перережем ленточку на открытии нового стадиона», - сказал Луческу.
«А я надеюсь увидеть вас в качестве тренера команды», - ответил Боде.
«Не думаю, что буду тренером, но я могу быть советником!», - парировал Мирча.
Отметим, что открытие нового стадиона «Динамо» Бухарест запланировано на 2024 год. Тогда же у Мирчи Луческу истечет контракт с киевским «Динамо».
В качестве футболиста Мирча Луческу провел более 250 поединков в составе бухарестского «Динамо».
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