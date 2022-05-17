Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста
По информации Marca, «Реал» летом собирается подписать вратаря «Наполи» Давида Оспину, который становится свободным агентом.
Мадридский клуб понимает, что украинский кипер Андрей Лунин хочет и должен играть больше, но за спиной Тибо Куртуа у него такого шанса, скорее всего, не будет.
«Реал» готов подписать 33-летнего Оспину, который будет помогать Куртуа, а вот Лунину предоставят возможность сменить команду.
Пока нет информации о том, рассмотрит ли «Реал» вариант полной продажи Лунина.
Испанские СМИ указывают, что у Андрея хорошие отношения с тренером Карло Анчелотти, который полностью доволен работой украинца, но Куртуа все равно останется первым номером.
В сезоне 2021/22 Лунин стал чемпионом Испании, однако в Ла Лиге отыграл всего два матча уже после того, как команда взяла титул.
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2. Чемпіонат Іспанії пріоритет, але думаю можна змінити на чемпіонат Німеччини або Англії, де футбол теж на високому рівні. 3. Ідеально для Луніна - повноцінний трансфер з контрактом на 3-4 роки в якийсь середній та стабільний іспанський клуб, але важливо щоб там був тренер, якому дійсно потрібен Лунін.
4. Якщо трансфер чи оренда не дають Луніну суттєвих гарантій (в контракті
можна прописати % матчів за сезон і виплату компенсації, якщо цього не
стається) на те, що на нього розраховують як воротаря №1 в клубі (статус основного голкіпера), то краще бути вже дублером в Реалі ніж дублером в Леганесі, Вальядоліді чи
Еспаньйолі.