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  4. Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Испания
17 мая 2022, 11:10 | Обновлено 17 мая 2022, 13:49
5304
4

Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина

Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста

17 мая 2022, 11:10 | Обновлено 17 мая 2022, 13:49
5304
4
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Marca, «Реал» летом собирается подписать вратаря «Наполи» Давида Оспину, который становится свободным агентом.

Мадридский клуб понимает, что украинский кипер Андрей Лунин хочет и должен играть больше, но за спиной Тибо Куртуа у него такого шанса, скорее всего, не будет.

«Реал» готов подписать 33-летнего Оспину, который будет помогать Куртуа, а вот Лунину предоставят возможность сменить команду.

Пока нет информации о том, рассмотрит ли «Реал» вариант полной продажи Лунина.

Испанские СМИ указывают, что у Андрея хорошие отношения с тренером Карло Анчелотти, который полностью доволен работой украинца, но Куртуа все равно останется первым номером.

В сезоне 2021/22 Лунин стал чемпионом Испании, однако в Ла Лиге отыграл всего два матча уже после того, как команда взяла титул.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Давид Оспина Тибо Куртуа
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Источник Marca
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samird
Якщо оренда, то на 2-3 роки. В іншому випадку, на Луніна не будуть розраховувати, як на основного кіпера. Буде як за часів попередніх вояжів. Або повноцінний трансфер. Але це бачиться малоймовірним. Лунін фактично не грав, і платити за нього адекватні його реальним здібностям кошти зараз ніхто не буде (скоріш за все).
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+3
justhateme
Добре було б якщо Андрія взяв якийсь клуб повний молодих гравців типу Арсенала, Борусії, Аякса
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0
VikyKrasotulechka90
Нужно бороться за свое место в Реале греть лавочку!!  В других клубах за такое мало платят!!! А так как Лунин уже 5 лет так зарабатывает.это факт!! + Время показало что он за деньгами охотится...
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0
Rolan Stkomarovskiy
Луніну там видніше, як йому краще. Скажу думки вболівальника.1. Якщо йти на трансфер - то в стабільну команду, де Луніна хоче бачити сам тренер цієї команди в якості голкіпера №1.
2. Чемпіонат Іспанії пріоритет, але думаю можна змінити на чемпіонат Німеччини або Англії, де футбол теж на високому рівні. 3. Ідеально для Луніна - повноцінний трансфер з контрактом на 3-4 роки в якийсь середній та стабільний іспанський клуб, але важливо щоб там був тренер, якому дійсно потрібен Лунін.
4. Якщо трансфер чи оренда не дають Луніну суттєвих гарантій (в контракті
можна прописати % матчів за сезон і виплату компенсації, якщо цього не
стається) на те, що на нього розраховують як воротаря №1 в клубі (статус основного голкіпера), то краще бути вже дублером в Реалі ніж дублером в Леганесі, Вальядоліді чи
Еспаньйолі.
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0
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