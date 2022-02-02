Украина сыграет с Россией, Суркису нужен игрок Сочи, Усик усилит Полесье

Главные новости за 1 февраля на Sport.ua

  • 02.02.2022 06:50
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Украина сыграет с Россией, Суркису нужен игрок Сочи, Усик усилит Полесье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Савенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 февраля.

1A. Россия обыграла Грузию и стала соперником Украины в полуфинале Евро
Полуфинальный матч ЧЕ-2022 по футзалу пройдет 4 февраля в Амстердаме

1B. Испания стала последним полуфиналистом Евро-2022 по футзалу
В полуфинале ЧЕ сборная Испании сыграет против команды Португалии

2. Суркис звонил Ротенбергу. Динамо проявляет интерес к форварду Сочи
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра может переехать в Киев

3A. ВИДЕО. Готовится к дебюту. Усик тренируется с Полесьем в Турции
Знаменитый украинский боксер примет участие в турнире Winter Cup 2022

3B. ФОТО. Усик тренируется с Полесьем в преддверии своего дебюта в футболе
В первом матче Winter Cup 2022 «Полесье» 3 февраля сыграет против «Вереса»

4. Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше
Хавбек еще надеется покинуть «Шахтер» этой зимой

5. Даниил ИГНАТЕНКО: «Шахтер – не мой родной клуб. Хочу остаться в Бордо»
Полузащитник хочет закрепиться во французском клубе

6. Колос потерпел поражение от Радника в первом спарринге в Турции
Команда УПЛ 1 февраля провела контрольный матч против сербского клуба

7. «Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги
Как в Италии отреагировали на переход форварда «Динамо»

8. 10 олдскульных бомбардиров украинского футбола начала 90-х – 2000-х
Вспоминаем лучших бомбардиров чемпионата Украины 

9A. Из Флоренции в Турин. 5 игроков до Влаховича, купленных Юве у Фиорентины
Вспоминаем футболистов, оцениваем их успехи в «Старой синьоре»

9B. От Крощенко до Кучера: символическая сборная киевлян в Шахтере
Блогер Sport.ua вспомнил уроженцев Киева, ковавших славу донецкого «Шахтера»

10. Топ-10 трансферов зимнего окна-2022
Мегаактивная «Барса», новые партнеры для Миколенко, реинкарнация Эриксена, рекордсмен «Юве»

Источник — Sport.ua

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