Украина сыграет с Россией, Суркису нужен игрок Сочи, Усик усилит Полесье

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 февраля.
1A. Россия обыграла Грузию и стала соперником Украины в полуфинале Евро
Полуфинальный матч ЧЕ-2022 по футзалу пройдет 4 февраля в Амстердаме
1B. Испания стала последним полуфиналистом Евро-2022 по футзалу
В полуфинале ЧЕ сборная Испании сыграет против команды Португалии
2. Суркис звонил Ротенбергу. Динамо проявляет интерес к форварду Сочи
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра может переехать в Киев
3A. ВИДЕО. Готовится к дебюту. Усик тренируется с Полесьем в Турции
Знаменитый украинский боксер примет участие в турнире Winter Cup 2022
3B. ФОТО. Усик тренируется с Полесьем в преддверии своего дебюта в футболе
В первом матче Winter Cup 2022 «Полесье» 3 февраля сыграет против «Вереса»
4. Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше
Хавбек еще надеется покинуть «Шахтер» этой зимой
5. Даниил ИГНАТЕНКО: «Шахтер – не мой родной клуб. Хочу остаться в Бордо»
Полузащитник хочет закрепиться во французском клубе
6. Колос потерпел поражение от Радника в первом спарринге в Турции
Команда УПЛ 1 февраля провела контрольный матч против сербского клуба
7. «Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги
Как в Италии отреагировали на переход форварда «Динамо»
8. 10 олдскульных бомбардиров украинского футбола начала 90-х – 2000-х
Вспоминаем лучших бомбардиров чемпионата Украины
9A. Из Флоренции в Турин. 5 игроков до Влаховича, купленных Юве у Фиорентины
Вспоминаем футболистов, оцениваем их успехи в «Старой синьоре»
9B. От Крощенко до Кучера: символическая сборная киевлян в Шахтере
Блогер Sport.ua вспомнил уроженцев Киева, ковавших славу донецкого «Шахтера»
10. Топ-10 трансферов зимнего окна-2022
Мегаактивная «Барса», новые партнеры для Миколенко, реинкарнация Эриксена, рекордсмен «Юве»
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.