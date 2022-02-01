10 олдскульных бомбардиров украинского футбола начала 90-х-2000-х

Возможно, для более молодого поколения болельщиков фамилии Капанадзе, Паляница или Антюхин ничего не говорят, но в свое время эти футболисты были настоящими топами в линии атаки своих команд в начале девяностых-двухтысячных. Так что мы решили вспомнить некоторых подзабытых и не очень звезд нашего чемпионата тех бурных времен.

Встречайте в нашем топ-10 олдскульных игроков-бомбардиров украинского футбола начала 90-х-2000-х.

Виктор Леоненко (118 матчей – 67 голов)

Годы выступлений: 1992-2001

Команды: «Динамо» (61 гол), ЦСКА (Киев, 5), «Закарпатье» (1)

8 апреля 1992 года в матче против воронежского «Факела» молодой нападающий московского «Динамо» Виктор Леоненко стал первым игроком в истории, сделавшим хет-трик в чемпионатах России. Впрочем, сыграв за москвичей 4 игры и забив в них 5 голов, форвард с непростым характером со скандалом перебрался в киевское «Динамо».

Дебютировал в Высшей лиге нынешний футбольный эксперт и звезда телевидения 7 мая 1992 года в матче 13-го тура против Днепра (1:0), а первым голом отличился за три дня в ворота Андрея Никитина из «Зари-МАЛС». Всего в том первенстве провел за «Динамо» 5 матчей, в которых забил 3 мяча. А вот в следующем сезоне после ухода в испанский «Логроньес» главной звезды «Динамо» Олега Саленко «Леон» начал в полной мере демонстрировать свои бомбардирские умения – 16 голов в 27 матчах. Только на один меткий выстрел его опередил лучший снайпер чемпионата Сергей Гусев. Неудивительно, что уроженца Тюмени сразу же заиграли за сборную Украины, за которую он дебютировал 26 августа 1992 года в игре против венгров (1:3).

И если в сборной одиозный форвард за четыре года наиграл всего 14 матчей и забил 6 голов, то в «Динамо» умело расстраивал вратарей соперников «Динамо», как в чемпионате, так и в еврокубках. Пожалуй, лучший матч в своей карьере Виктор Леоненко провел в Лиге чемпионов в сезоне 1994/95, когда на заполненном «Олимпийском» динамовцы, уступая в счете 0:2 своему сверхпринципиальному сопернику еще с советского времени, московскому «Спартаку», сумели победить со счетом 3:2. Сам Виктор в том легендарном матче отличился дублем. В общей сложности провел за киевскую команду 129 игр во всех турнирах и забил 79 голов.

После прихода в киевское «Динамо» Валерия Лобановского опальный нападающий не нашел с ним общего языка и в 1998 покинул клуб, перебравшись в ЦСКА. Впрочем, такой результативной игры уже не демонстрировал и довольно часто находился в лазарете. За два сезона в составе «армейцев» провел всего 13 матчей в чемпионате (5 мячей). Затем было «Закарпатье» (12 матчей – 3 гола), в котором Леоненко и завершил свою карьеру в возрасте 32 лет.

Иван Гецко (113 матчей – 67 голов)

Годы выступлений: 1992, 1997-2002

Команды: «Черноморец» (10), «Днепр» (4), «Карпаты» (29), «Кривбасс» (16), «Металлист» (8)

Иван Гецко в начале 90-х годов был одним из лучших форвардов Украины, и даже в 1990 году сыграл 5 матчей за сборную СССР. Интересно, что высокий нападающий (190 см) вошел в историю как автор первого забитого мяча сборной Украины. В дебютной игре сине-желтых против Венгрии 29 апреля 1992 он вышел на замену в конце матча и забил единственный гол украинцев. После провозглашения независимости сыграл в первом чемпионате Украины за «Черноморец» (14 матчей – 10 голов) и уехал за границу – в израильский «Маккаби» Хайфа. Там Иван Гецко завоевал чемпионство и выиграл Кубок Израиля. Далее футболист перебрался в чемпионат России, где сначала поиграл за «Локомотив» из Нижнего Новгорода (46 матчей – 18 голов) и «Аланию» (14 матчей – 4 гола). В 1997 году нападающий вернулся в Украину в команду «Днепр», где с Александром Паляницей и Сергеем Мизиным составлял ударное трио.

Во втором круге вместе с вышеупомянутыми Паляницей и Мизиным Иван Гецко перешел в «Карпаты». Во Львове игра форварда засияла новыми красками и если с «Черноморцем» и «Днепром» ему не удавалось добыть медали чемпионата, то в 1998 году «зелено-белые» завоевали бронзовые награды. В следующем году команда заняла четвертое место, а таранный нападающий забил 16 голов в первенстве страны и занял 2-е место в споре бомбардиров после динамовца Андрея Шевченко (18 мячей). В итоге Иван Гецко провел в рядах «Карпат» три сезона и отличился 29-ю голами в чемпионате. В сезоне 1999/00 после второго круга трио бомбардиров (Мизин-Паляница-Гецко) перебралось в «Кривбасс», где продолжило привычное дело по штамповке голов. Сам нападающий в том первенстве снова стал вторым бомбардиром чемпионата – 19 точных выстрелов, уступив один мяч победителю снайперской гонки Максиму Шацких из киевского «Динамо».

Последней командой Ивана Гецко в высшей лиге был «Металлист», за который он выступал с 2000 по 2001 годы. 23 июля 2001 года нынешний футбольный эксперт попал в автомобильную аварию, пережил реанимацию и несколько операций. После этого 33-летний игрок решил закончить выступления на самом высоком уровне. В общей сложности провел в чемпионате Украины 113 матчей, в которых отличился 67 раз. Иван Гецко проживает в Одессе и, как большинство экс-игроков в нашем топе, работает в роли футбольного эксперта.

Олег Матвеев (210 матчей – 81 гол)

Годы выступлений: 1992-2003

Команды: «Динамо» (1), «Шахтер» (61), «Кремень» (12), «Металлург» (Запорожье, 2), «Металлург» (Донецк, 5)

Олег Матвеев начинал карьеру в родном «Ростсельмаше» из Ростова-на-Дону, но в 1989 году был призван в армию, откуда его отправили «служить» в киевское «Динамо». В составе киевлян провел всего один сезон в чемпионате Украины (10 матчей – 1 гол), после чего принял предложение донецкого «Шахтера», который в то время не составлял особой конкуренции динамовцам. Именно в составе «горняков» Олега Матвеева – номинального хавбека - перевели в линию нападения. Инициатором такого шага стал тогдашний наставник «Шахтера» Валерий Яремченко, и тот сразу начал демонстрировать невиданную до этого результативность.

В первом же сезоне в Донецке Олег Матвеев вместе со своим товарищем по нападению Сергеем Ателькиным отличились по 11 раз, забив ровно половину голов всей команды. В следующем первенстве экс-хавбек вообще записал на свой счет 17 точных ударов в чемпионате и стал вторым бомбардиром турнира 1993-1994 годов после Тимерлана Гусейнова (18 голов). Эту несправедливость Олег Матвеев исправил уже в сезоне 1996/97, когда забил 21 мяч и стал лучшим снайпером чемпионата. Несмотря на такие успехи, Олег Матвеев так и не сыграл ни одного матча за сборную Украины. Всего за «Шахтер» бомбардир провел 8 сезонов и отличился 61 голом в чемпионате, что является 5 результатом в истории «горняков» времен независимости.

Кроме донецкой команды, Олег Матвеев довольно успешно выступал за «Кремень» в 1996 году (16 матчей – 12 голов). В 2000 году перебрался в запорожский «Металлург», где начал действовать уже из глубины, на позиции полузащитника, поэтому и результативность одного из лучших бомбардиров того времени существенно снизилась. За два года в составе «металлургов» провел 28 матчей и забил всего 2 мяча. Последние два сезона Олег Матвеев выступал за донецкий «Металлург» (15 матчей – 5 голов), там же и завершил свои профессиональные выступления. Всего в чемпионате Украины провел 210 матчей и забил 81 гол. В последнее время работал тренером-селекционером «Шахтера».

Сергей Ателькин (210 матчей – 67 голов)

Годы выступлений: 1992-2003

Команды: «Шахтер» (61), «Кремень» (5), «Металлург» (Донецк, 1)

В начале 90-х убойный тандем нападающих Ателькин-Матвеев наводил ужас на оборонительные редуты соперников «Шахтера» на внутренней арене, но в сборной ни тот, ни другой в итоге не заиграли. Сергей Ателькин попал в большой футбол благодаря турниру «Кожаный мяч», где юного футболиста в 1989 году заметил Валерий Яремченко, пригласивший игрока в дубль «Шахтера». В первом чемпионате Украины по футболу в 1992 году нападающий не поражал результативностью (17 матчей – 2 гола). Главным снайпером команды тогда был молодой Сергей Ребров, но после его ухода в киевское «Динамо» и прихода из того же «Динамо» Олега Матвеева, Сергей Ателькин в следующем первенстве раскрылся по полной. Вместе с Олегом они отгрузили соперникам «Шахтера» по 11 мячей из 44 общекомандных. В сезоне 1993-1994 форвард подтвердил свое высокое реноме снайпера, забив снова 11 голов, а вместе с «Шахтером» впервые в истории выиграл серебряные награды чемпионата.

В 1995 году Сергей Ателькин не нашел общего языка с тогдашним наставником «горняков» Валерием Рудаковым, и его и Олега Матвеева отправили в аренду в кременчугский «Кремень», который тренировал Валерий Яремченко. 5 голов в 14 матчах чемпионата – таково наследие бомбардира в том первенстве за «Кремень». В сезоне 1996/97 Валерий Яремченко вернулся в «Шахтер», как и его любимцы-бомбардиры. Сергей Ателькин снова покорил отметку в 11 голов за сезон, а Олег Матвеев вообще стал лучшим бомбардиром турнира. Ну, и стоит отметить завоеванный Кубок Украины. В том же году Сергей дебютировал за сборную Украины, но выиграть конкуренцию у Сергея Реброва и молодого Андрея Шевченко было почти нереально, поэтому не удивительно, что нападающий провел за национальную команду всего 2 игры.

В сезоне 1997/98 Сергей Ателькин взялся за привычное дело нападающего, но в ходе чемпионата его приобрел клуб Серии А – «Лечче». В 16 матчах итальянского первенства форвард забил 3 гола. Команда не сумела удержаться в элите и вылетела в Серию В. После этого его отправили в аренду в португальскую «Боавишту» (10 матчей – 3 мяча), откуда по завершении сезона 1998/1999 годов вернулся в «Лечче». Впрочем, клуб был не заинтересован в услугах Сергея, и тот, получив статус свободного агента, вернулся в Украину, в родной «Шахтер». За три года в составе «горняков» провел за команду 45 матчей в чемпионате и забил 14 голов. Последним клубом бомбардира был донецкий «Металлург», за который тот отыграл в сезоне 2002/03. Всего в первенстве Украины форвард провел 210 матчей и забил 67 мячей.

К сожалению, 1 октября 2020 года Сергей Ателькин, работавший на тот момент тренером-селекционером ФК «Львов», скончался на служебной квартире. Причина смерти – проблемы с сердцем.

Тимерлан Гусейнов (215 матчей – 85 голов)

Годы выступлений: 1992-2000

Клубы: «Заря-МАЛСс» (19), «Черноморец» (66)

Тимерлан Гусейнов – культовая личность в украинском футболе начала-конца 1990-х. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины и первым из украинских футболистов преодолел рубеж 100 забитых мячей на официальном уровне. Начал свою карьеру Тимерлан в луганской «Заре» еще в далеком 1986 году. В первых двух сезонах независимого чемпионата в «Заре-МАЛС», которая была откровенным аутсайдером, форвард показывал неплохие результаты, забив 19 голов в 42 матчах. А по завершении сезона 1992/93 годов руководство клуба объявило об омоложении состава команды, поэтому 25-летний Тимерлан Гусейнов перешел в одесский «Черноморец». Причем достался бомбардир одесситам совершенно бесплатно.

Именно в составе «Черноморца» Тимерлан Гусейнов стал живой легендой и лучшим бомбардиром команды за всю историю (87 голов). Уже в первый сезон своего пребывания в Одессе тогдашний наставник «моряков» Виктор Прокопенко сделал ставку на новичка из Луганска и тот отблагодарил «коучу» сполна, став лучшим бомбардиром чемпионата с 18 мячами в 33 матчах. 16 октября 1993 Тимерлан Гусейнов дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против США. Дебютный гол нападающий забил 13 ноября 1994 года в матче против сборной Эстонии на 72-й минуте. Всего Тимерлан провел 14 матчей за национальную команду, в которых забил 8 голов.

В сезоне 1995/96 Тимерлан Гусейнов снова не имел себе равных в гонке снайперов Высшей лиги – 20 голов в 33 матчах. Суммарно нападающий провел в составе одесского клуба 8 сезонов, за которые сыграл 240 игр и забил 87 мячей во всех турнирах, в том числе, в Первой лиге в сезоне 1998/99. Играть в футбол Гусейнов фактически завершил в 2002 году, а последней его командой был скромный «Спартак» из Сум, после чего еще два сезона поиграл на любительском уровне за одесский «Сигнал». На данный момент Тимерлан Гусейнов проживает в уже родной Одессе и время от времени выступает в качестве эксперта для спортивных изданий.

Александр Паляница (260 матчей – 79 голов)

Годы выступлений: 1992-2003

Команды: «Днепр» (27), «Верес» (11), «Карпаты» (27), «Кривбасс» (7), «Металлист» (7)

Еще один нападающий из 1990-х в нашем рейтинге, который на клубном уровне был известным мастером завершающих ударов, но со сборной так и не сложилось. Уроженец Житомира еще в 18 лет перебрался в «Днепр», в который он трижды приходил и столько же раз покидал в дальнейшем. Больше всего Александр Паляница запомнился по играм в тандеме с давним товарищем, также известным голеадором, Иваном Гецко. Эти нападающие в 90-х годах «рвали на тряпки» защитные редуты соперников.

Интересно, что свое признание Александр Паляница получил не в «Днепре», а в скромном «Вересе». Именно в составе ровенчан на протяжении 1993-1995 годов молодой форвард показал, что может забивать даже в явном аутсайдере (55 матчей – 11 голов в чемпионате). К слову, этот результат является лучшим в истории выступлений «Вереса» в элите украинского футбола. Такие результаты заставили руководство «Днепра» вернуть из аренды своего игрока и тот отблагодарил за доверие, проведя за два сезона 19 голов в 45 матчах чемпионата. Также в 1995 году Александр дебютировал за сборную Украины, за которую в дальнейшем сыграл всего 2 игры.

Сезон 1996/97 Александр Паляница провел в австрийской Бундеслиге, выступая за «ЛАСК» из Линца. В следующем году вернулся в «Днепр» (6 голов), а после первого круга присоединился к львовским «Карпатам», где за два года своего пребывания забил 27 мячей в 46 матчах). В дальнейшем голеадор играл за «Кривбасс», но результативность его значительно снизилась – всего 7 голов в 40 матчах. В течение 2001-2003 годов выступал за «Металлист», когда тот был еще середняком турнира. В 48 матчах за харьковчан отметился всего семью точными ударами. Завершил карьеру Александр Паляница в 2004 году, а последней его командой был перволиговый сумской «Спартак». Всего в чемпионатах Украины провел 260 матчей, в которых забил 79 мячей. Александр живет в Житомире и выступает в роли футбольного эксперта.

Александр Гайдаш (259 матчей – 95 голов)

Годы выступлений: 1992-2003

Команды: «Таврия» (85), «Металлург» (Мариуполь, 10)

Александр Гайдаш, вероятно, являлся одним из лучших центральных нападающих 90-х. Уроженец Мариуполя, который лучшие годы в карьере провел в составе симферопольской «Таврии», не успел получить первое золото независимого чемпионата с командой Анатолия Заяева в 1992 году, присоединившись к клубу уже в следующем сезоне. Впрочем, в дальнейшем без этого фактурного форварда, являвшегося мастером игры на втором этаже, линию атаки крымчан было представить невозможно. За 11 сезонов, проведенных в «Таврии» в период независимости Украины, Александр Гайдаш сыграл за команду 227 матчей, в которых забил 85 голов в чемпионате, что является лучшим показателем в истории этого самобытного клуба.

Несмотря на высокую результативность, форвард ни разу не становился лучшим бомбардиром турнира. Всего покидал симферопольцев три раза за карьеру и трижды возвращался. Кроме «Таврии», поиграл в чемпионатах Турции и Израиля, а в 2002 году, будучи достаточно зрелым футболистом, принял предложение Николая Павлова перейти в мариупольский «Металлург». За три неполных года карьеры в Мариуполе провел 41 матч и отличился 10 мячами. Завершать футбольные выступления все равно вернулся в Крым, где играл до 2004 года и в 37-летнем возрасте повесил бутсы на гвоздь.

После аннексии Крыма Российской Федерацией принял российское гражданство. В 2014 году стал генеральным директором симферопольского ТСК, там же работает и сейчас.

Автандил Капанадзе (189 матчей – 57 голов)

Годы выступлений: 1993-2001

Команды: «Темп» (3), «Нива» (Тернополь, 54)

Братья-близнецы Автандил и Тариэл Капанадзе попали в наш чемпионат в 1993 году, когда им было уже за 30. Приютил грузинских легионеров шепетовский «Темп», который в то время имел мощное финансирование и спонсировался грузинским бизнесменом Джумбером Нешнианидзе. В новой команде Автандил выступал на позиции левого полузащитника, а его брат – на месте правого хавбека. В первом сезоне его команда заняла 9-е место, а сам игрок в 29 матчах забил… 0 голов. Для сравнения, Тариэл отметился восемью точными ударами. В следующем году грузин открыл счет своим забитым голам в Высшей лиге, однако его трех точных выстрелов оказалось мало, как и девяти от брата, и «Темп», заняв 17 место, понизился в классе.

Первую половину сезона 1995/96 Автандил провел в Первой лиге в новой команде «Темп-Адвис», но в ходе чемпионата перебрался вместе с Тариэлом в тернопольскую «Ниву», где наставник тернопольчан Игорь Яворский начал использовать его в нападении. Опытного легионера не испугала новая позиция, тот начал умело забивать мячи и вплоть до 2001 года он был лидером атак команды, а также одним из наиболее возрастных бомбардиров высшей лиги Украины. Всего в чемпионатах Украины Автандил провел 210 матчей и забил 60 мячей (189 матч и 57 голов в Высшей лиге, 21 матч и 3 гола в Первой лиге).

В 2001 году Автандил перебрался в российский клуб «Локомотив» из Нижнего Новгорода, вылетевший во Второй дивизион. Там же в 2004 году бомбардир закончил спортивную карьеру. Теперь 59-летние братья Капанадзе проживают в Нижнем Новгороде, тренируют детей в местной ДЮСШ и играют за ветеранов.

Алексей Антюхин (174 матча – 63 гола)

Годы выступлений: 1992-2001

Команды: «Таврия» (53), «Металлург» (Запорожье, 2), «Динамо» (0), «Ворскла» (8)

Уроженец Запорожья Алексей Антюхин запомнился, прежде всего, своими выступлениями за симферопольскую «Таврию», хотя была в его карьере страница в киевском «Динамо». Впрочем, выиграть конкуренцию при Викторе Леоненко, Сергее Реброве и Андрее Шевченко мощному форварду не удалось, хотя в матчах за «Динамо-2» он был, без преувеличения, звездной фигурой. В сезоне 1996/1997 годов даже выиграл гонку бомбардиров в Первой лиге – 22 мяча в 25 играх.

А переходил в киевский гранд Алексей в статусе одного из лучших форвардов симферопольской «Таврии», где вместе с Александром Гайдашем был создан один из самых грозных ударных тандемов начала-середины 1990-х. За три сезона в футболке «Таврии» нападающий отличился 37 голами в Высшей лиге, чем привлек внимание тогдашнего тренера «Динамо» и сборной Йожефа Сабо, пригласившего забивного нападающего в Киев. В Киеве дела у него не пошли (6 матчей – 0 голов), а после прихода в команду Валерия Лобановского Антюхин вынужден был покинуть украинский гранд, перебравшись в сезоне 1997-1998 в «Ворсклу». За два года в Полтаве провел в чемпионате 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

В 1999 году Алексей Антюхин вернулся в Симферополь, приняв предложение тренера крымчан Валерия Петрова, где снова в паре с опытным Александром Гайдашем восстановил ударный тандем форвардов трехлетней давности. Впрочем, результативности, наблюдавшейся раньше, у форвардов уже не было. За два неполных сезона Алексей провел в Высшей лиге за «Таврию» 45 матчей и забил 16 голов, став тем самым вторым снайпером симферопольцев времен независимости в чемпионате (53 мяча) после вышеупомянутого напарника по атаке Александра Гайдаша. В общей сложности провел в чемпионатах Украины в Высшей лиге 174 игры и забил 63 гола.

После периода карьеры в «Таврии» нападающий в 2001 году перебрался во второй дивизион чемпионата России в «Элисту». Также поиграл за «Черноморец» из Новороссийска и ставропольское «Динамо». Завершил профессиональную карьеру Алексей Антюхин в 2005 году, а последней командой форварда был перволиговый «Динамо-Игросервис». После аннексии Крыма бывший украинский бомбардир принял российское гражданство и стал помощником главного тренера «сборной аннексированного полуострова» Валерия Петрова.

Сергей Мизин (342 матча – 90 голов)

Годы выступлений: 1992-2008

Команды: «Динамо» (Киев, 16), «Карпаты» (Львов, 25), «Днепр» (8), «Черноморец» (Одесса, 2), ЦСКА/ «Арсенал» (Киев, 24), «Кривбасс» (Кривой Рог, 7), «Металлист» (Харьков, 8)

В масштабах украинского футбола Сергей Мизин – выдающаяся личность. Он входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю национальных первенств, забив в них 90 голов. В чем здесь уникальность? Дело в том, что игрок-бомбардир всю свою карьеру провел совсем не на забивной позиции центрального полузащитника. Кроме этого, Сергею Мизину принадлежит выдающееся достижение: он является единственным игроком, забивавшим мячи на протяжении 16 сезонов подряд в элитном дивизионе.

Начинал карьеру Сергей Мизин в родном киевском «Динамо», с которым трижды завоевывал золотые награды чемпионата и один раз поднимал над головой Кубок Украины. После Киева началась длительная эпопея с частой сменой клубов и, к слову, в каждой из 8 команд, в которых он выступал, стабильно сочетал амплуа центрального полузащитника с забиванием голов.

Своими лидерскими качествами и уверенной игрой на поле хавбек заслужил вызов в ряды национальной сборной Украины. Именно Сергей Мизин 9 октября 1999-го года на 90-й минуте матча Россия – Украина заработал штрафной, с которого Андрей Шевченко забил роковой для россиян гол, не позволивший им поехать на Евро-2000. Всего за сборную Украины провел 7 матчей. Завершил активные выступления Сергей Мизин в 2008 году в составе киевского «Арсенала» в возрасте 36 лет. Последним местом работы бомбардира-хавбека, а ныне эксперта, был пост тренера-селекционера житомирского «Полесья», который он покинул 8 января. Не исключено, что теперь специалист может присоединиться к тренерскому штабу «Миная», где работает его давний товарищ Владимир Шаран.

Teкст: meta.ua/sport