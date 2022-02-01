Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход Евгения Коноплянки из «Шахтера» в австрийский ЛАСК окончательно сорвался.
Однако сам хавбек, чей контракт завершается будущим летом, еще рассчитывает перейти в новую команду. Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не видит опытного футболиста в своем составе.
Сообщается, что у Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в Турции, Польши и Венгрии.
Ранее была информация о том, что «Шахтер» готов договориться с Евгением о разрыве контракта, но самому игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты в новом клубе.
Источник — Telegram
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