Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше

Хавбек еще надеется покинуть «Шахтер» этой зимой

  • 01.02.2022 21:11
  • 1168 просмотров
  • 4 комментария
Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше
© shakhtar.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход Евгения Коноплянки из «Шахтера» в австрийский ЛАСК окончательно сорвался.

Однако сам хавбек, чей контракт завершается будущим летом, еще рассчитывает перейти в новую команду. Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не видит опытного футболиста в своем составе.

Сообщается, что у Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в Турции, Польши и Венгрии.

Ранее была информация о том, что «Шахтер» готов договориться с Евгением о разрыве контракта, но самому игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты в новом клубе.

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 01.02.2022 21:26
    0
    Ну почему не Александрия?
    Ссылка
    Westwood., 01.02.2022 21:22
    0
    можно в Украине закрепиться в неплохой клубе тут он точно будет играть
    Ссылка
    Westwood., 01.02.2022 21:22
    0
    можно в Украине закрепиться в неплохой клубе тут он точно будет играть
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:16
    0
    Жене только удачи, легенда украинского футбола.
    Ссылка
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