Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере. Есть варианты в Турции и Польше

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход Евгения Коноплянки из «Шахтера» в австрийский ЛАСК окончательно сорвался.

Однако сам хавбек, чей контракт завершается будущим летом, еще рассчитывает перейти в новую команду. Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не видит опытного футболиста в своем составе.

Сообщается, что у Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в Турции, Польши и Венгрии.

Ранее была информация о том, что «Шахтер» готов договориться с Евгением о разрыве контракта, но самому игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты в новом клубе.