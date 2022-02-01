«Колос» потерпел поражение от «Радника» в первом спарринге в Турции.

Команда УПЛ в рамках учебно-тренировочного сбора 1 февраля провела контрольный матч с сербским клубом «Радник» (0:1).

На 72-й минуте «Радник» использовал стандартное положение. Навес со штрафного с левого фланга принес успех сербам. Игнатович переиграл оборону «Колоса» на втором этаже и ударом головой забил единственный мяч в этой игре.

Товарищеский матч

1 февраля, Турция

Колос (Украина) – Радник (Сербия) – 0:1

Гол: Игнатович, 72.

Колос: Волынец (кап) (Фесюн, 46), Гарькавенко, Павловец (Новак, 46), Ставничий, Черноморец (Золотов, 46), Криворучко, Богданов (Ориховский, 46), Ильин (Диего, 46), Тотовицкий (Нуриев, 46), Мораренко, Ренан.

Головний тренер – Ярослав Вишняк.