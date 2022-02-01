Колос К
0 : 1
Радник
01.02.2022, FT

Колос потерпел поражение от Радника в первом спарринге в Турции

Команда УПЛ 1 февраля провела контрольный матч против сербского клуба

  • 01.02.2022 20:27
  • 285 просмотров
  • 0 комментариев
Колос потерпел поражение от Радника в первом спарринге в Турции
© ФК Колос Ковалевка

«Колос» потерпел поражение от «Радника» в первом спарринге в Турции.

Команда УПЛ в рамках учебно-тренировочного сбора 1 февраля провела контрольный матч с сербским клубом «Радник» (0:1).

На 72-й минуте «Радник» использовал стандартное положение. Навес со штрафного с левого фланга принес успех сербам. Игнатович переиграл оборону «Колоса» на втором этаже и ударом головой забил единственный мяч в этой игре.

Товарищеский матч

1 февраля, Турция

Колос (Украина) – Радник (Сербия) – 0:1

Гол: Игнатович, 72.

Колос: Волынец (кап) (Фесюн, 46), Гарькавенко, Павловец (Новак, 46), Ставничий, Черноморец (Золотов, 46), Криворучко, Богданов (Ориховский, 46), Ильин (Диего, 46), Тотовицкий (Нуриев, 46), Мораренко, Ренан.

Головний тренер – Ярослав Вишняк.

Источник — ФК Колос Ковалевка

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности