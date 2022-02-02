«Колос» потерпел поражение от «Радника» в первом спарринге в Турции.
Команда УПЛ в рамках учебно-тренировочного сбора 1 февраля провела контрольный матч с сербским клубом «Радник» (0:1).
На 72-й минуте «Радник» использовал стандартное положение. Навес со штрафного с левого фланга принес успех сербам. Игнатович переиграл оборону «Колоса» на втором этаже и ударом головой забил единственный мяч в этой игре.
Товарищеский матч
1 февраля, Турция
Колос (Украина) – Радник (Сербия) – 0:1
Гол: Игнатович, 72.
Колос: Волынец (кап) (Фесюн, 46), Гарькавенко, Павловец (Новак, 46), Ставничий, Черноморец (Золотов, 46), Криворучко, Богданов (Ориховский, 46), Ильин (Диего, 46), Тотовицкий (Нуриев, 46), Мораренко, Ренан.
Головний тренер – Ярослав Вишняк.
Источник — Sport.ua
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