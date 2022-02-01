Колос в Турции проведет 7 контрольных матчей

«Колос» стартует на тренировочном сборе в Турции, в рамках которого команда отыграет 7 спаррингов.
1 февраля в первом матче украинский клуб сыграет с представителем Сербии «Радником». Матч стартует в 16:00 по Киеву.
Расписание матчей:
01.02 «Колос» - «Радник» (Сербия)
05.02 «Колос» - «Рудар» (Черногория)
06.02 соперник уточняется
11.02 «Колос» - «Каспий» (Казахстан)
12.02 «Колос» - «Сараево» (Босния и Герцеговина)
17.02 «Колос» - «Самгурали» (Грузия)
17.02 «Колос» - «Левадия» (Эстония)
Источник — ФК Колос Ковалевка
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