Из Флоренции в Турин. 5 игроков до Влаховича, купленных Юве у Фиорентины

Вспоминаем футболистов, оцениваем их успехи в «Старой синьоре»…

  • 01.02.2022 16:23
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Из Флоренции в Турин. 5 игроков до Влаховича, купленных Юве у Фиорентины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

Главной сделкой, осуществленной в зимнее трансферное окно в Европе, стал переход 22-летнего сербского бомбардира «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус». За право подписать этого игрока туринскому клубу пришлось распрощаться с 81,6 миллионами евро – весьма пристойная сумма для нынешних времен, особенно в итальянской Серии А.

Как сложится карьера Влаховича в «Старой синьоре» покажет время, а сейчас мы предлагаем вспомнить пятерых игроков, которые проследовали из Флоренции в Турин до Душана. В списке найдется место только тем, кто сразу же переходил из «Фиорентины» в «Ювентус» за живые деньги, потому здесь вы не увидите фамилий Кьезы, который пока лишь арендован туринцами у «фиалок», а также вратаря Нето, перебиравшегося в «Старую синьору» свободным агентом.

Роберто БАДЖО

Период трансфера: лето 1990 года
Сумма трансфера: 25 миллиардов лир (нынешний эквивалент 12,9 миллионов евро)
Карьера в «Ювентусе»: 200 матчей, 115 забитых мячей, 27 результативных передач

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 1990 года в итальянском футболе состоялся рекордный на тот момент трансфер форварда «Фиорентины» Роберто Баджо в «Ювентус». Сделка обошлась туринскому гранду в 25 миллиардов лир, а болельщики «фиалок» устроили настоящую обструкцию своему бывшему кумиру. В ответ на их критику Роберто лишь констатировал, что был вынужден принять это предложение, не конкретизировав его суть.

В «Ювентусе» Баджо провел, пожалуй, свой лучший период в профессиональной карьере. В 1993-м прекрасные выступления Роберто (9 матчей, 6 голов) помогли «Ювентусу» выиграть Кубок УЕФА, а сам Баджо по итогам года был признан лучшим футболистом планеты по версии ФИФА и издателей France Football, получив престижную премию Золотой мяч.

В Серии А Баджо за «Юве» демонстрировал фантастическую результативность, но туринцам всегда чего-то не хватало до заветного чемпионства. В итоге «золото» родного чемпионата Роберто со «Старой синьорой» все-таки заработал по итогам сезона-1994/95, попутно добавив к нему еще и победу в Кубке Италии, но затем форвард был вынужден покинуть Турин из-за натянутых отношений с Марчелло Липпи. Баджо продали в «Милан», и с этой командой уже в следующем сезоне форвард вновь стал чемпионом, оказавшись первым футболистом, выигрывавшим «скудетто» два года кряду с двумя разными командами.

Всего в «Ювентусе» Баджо провел 200 матчей, в которых записал на свой счет 115 забитых мячей. После туринской команды он поиграл за уже упоминавшийся «Милан», а также за «Болонью» и «Интер». Карьеру футболиста Роберто завершил в 2004 году в «Брешиа», где за ним навечно закрепили футболку с десятым игровым номером.

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Период трансфера: лето 2005 года
Сумма трансфера: 7,8 миллионов евро
Карьера в «Ювентусе»: 550 матчей, 36 забитых мячей, 24 результативные передачи

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Фиорентине» воспитанник «Ливорно» Джорджо Кьеллини провел только один сезон-2004/05, но сделал это настолько успешно, что обратил внимание скаутов «Ювентуса». Летом 2005-го туринцы договорились о выкупе у «фиалок» 50% экономических прав на защитника за 3,5 миллиона евро, а через год оформили приобретение остальной части прав за 4,3 миллиона евро.

Проведя первый год в «Ювентусе» в качестве футболиста ротации, летом 2006 года Кьеллини, как и большинство футболистов гранда, оказался в непростой ситуации. «Старую синьору» за участие в коррупционной деятельности сослали в Серию В, где многие игроки отказались выступать, потребовав трансфер в другой клуб. Однако Джорджо остался в Турине, стал основным футболистом первой команды, и с тех пор пребывает в этом статусе до настоящего момента, хотя ему уже 37 лет. Единственным сезоном, в котором Кьеллини почти не играл за «Ювентус» был сезон-2019/20, когда опытный бек пропустил более полугода из-за разрыва крестообразной связки колена.

В настоящий момент Кьеллини является капитаном «Ювентуса». В этой команде он выиграл все свои титулы на клубном уровне, а это 20 трофеев: 9 чемпионских титулов в Серии А, победа в Серии Б, 5 Кубков и 5 Суперкубков Италии. Кроме того, за этот период «Юве» дважды играл в финалах Лиги чемпионов – в 2015 и 2017 годах, но оба раза туринцы уходили с поля побежденными. Что правда, сам Кьеллини принимал участие только в решающем матче 2017 года против «Реала» (1:4).

Всего на счету Кьеллини в «Ювентусе» 550 матчей. По этому показателю он делит 3-4 места в истории клуба с легендарным Гаэтано Ширеа, отставая лишь от не менее знаковых для туринцев Джанлуиджи Буффона (685) и Алессандро Дель Пьеро (705).

Фабрицио МИККОЛИ

Период трансфера: лето 2005 года
Сумма трансфера: 2,39 миллиона евро
Карьера в «Ювентусе»: 39 матчей, 10 забитых мячей, 3 результативные передачи

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Фабрицио Микколи перешел в «Ювентус» еще летом 2002 года. Тогда туринцы заплатили за перспективного нападающего 7,5 миллионов евро скромной «Тернане», после чего отдали молодого игрока набираться опыта в аренду в «Перуджу». Вернувшись оттуда, Микколи выдал неплохой сезон-2003/04, отличившись 8 забитыми мячами в 25 поединках Серии А, но в августе 2004-го «Старая синьора» согласилась отпустить Фабрицио в «Фиорентину» за 7 миллионов евро. Причем «фиалки» тогда заплатили такую сумму лишь за 50% прав на Микколи.

Летом 2005 года между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоялся аукцион, по итогам которого решилось, какой клуб станет владельцем 100% прав на его контракт. Победителем из него вышли туринцы, хотя сам Фабрицио хотел остаться во Флоренции. После ряда возмутительных для фанатов клуба заявлений в прессе, руководство «Ювентуса» летом все того же 2005 года предпочло сослать Микколи в аренду в «Бенфику», где Фабрицио провел два года. Вернувшись, форвард был сразу же продан в «Палермо» за 4,3 миллиона евро, на чем его туринский период карьеры завершился окончательно.

Всего за «Ювентус» Микколи провел 39 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами. Карьеру игрока завершил в 2015 году в мальтийской «Биркиркаре», а не так давно согласно окончательному приговору суда получил 3,5 года тюрьмы за дело о вымогательстве, произошедшее более 10 лет назад, в котором речь шла о сумме в 12 тысяч евро.

Фелипе МЕЛО

Период трансфера: лето 2009 года
Сумма трансфера: 25 миллионов евро
Карьера в «Ювентусе»: 78 матчей, 4 забитых мяча, 1 результативная передача

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский опорник по прозвищу «Питбуль» появился в Италии летом 2008 года, когда «Фиорентина» приобрела его у «Альмерии» за 8 миллионов евро. Мело удалось хорошо проявить себя в стане «фиалок», и те спустя год сделали прекрасный бизнес на Фелипе, продав его в «Ювентус» за 25 миллионов евро.

Однако построить успешную карьеру в Турине Мело не удалось. Уже в декабре своего дебютного за «Ювентус» сезона бразилец выиграл так называемую Золотую урну – «приз», вручаемый главному разочарованию футбольного сезона в Италии. Кроме того, Фелипе оказался в Турине в не самый лучший период в истории «Старой синьоры». Летом 2011 года «Ювентус» возглавил Антонио Конте, который сразу дал понять, что в услугах Мело не нуждается. В итоге бразилец был отдан в аренду «Галатасараю», где провел два года, а затем был выкуплен стамбульским клубом. Впоследствии вернулся в Италию, где немного поиграл за «Интер», а затем вернулся в Бразилию.

В январе нынешнего года 38-летний Фелипе Мело подписал контракт с «Флуминенсе», срок действия которого заканчивается в конце 2023-го, когда опорнику будет уже за 40.

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Федерико БЕРНАРДЕСКИ

Период трансфера: лето 2017 года
Сумма трансфера: 40 миллионов евро
Карьера в «Ювентусе»: 170 матчей, 11 забитых мячей, 24 результативные передачи

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний вингер Федерико Бернардески является воспитанником академии «Фиорентины». За первую команду этого клуба футболист не без успеха выступал до лета 2017 года, после чего на горизонте с привлекательным предложением в 40 миллионов евро появился «Ювентус». Договор между Бернардески и «Старой синьорой» был оформлен на пять лет, и до нынешнего времени вингер является важным элементом первой команды туринцев.

С «Ювентусом» Бернардески выиграл уже семь трофеев: три титула чемпиона Италии, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок Италии. В минувшем году в составе национальной сборной Италии Федерико стал чемпионом Европы.

К настоящему моменту в активе Бернардески 170 матчей за «Ювентус», но его будущее в туринском клубе находится под вопросом из-за истекающего летом нынешнего года контракта. Виды на Федерико, по слухам, имеют «Милан», «Интер» и «Барселона», однако пока ни один из заинтересованных в услугах вингера клубов не сумел договориться с ним окончательно.

Алексей Сливченко, Sport.ua

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