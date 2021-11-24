Приговор окончательный. Экс-форвард сборной Италии сядет в тюрьму

Фабрицио Микколи дали 3,5 года

  • 24.11.2021 09:28
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Приговор окончательный. Экс-форвард сборной Италии сядет в тюрьму
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшему форварду «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи придется ближайшие несколько лет провести за решеткой.

Накануне окончательный приговор экс-футболисту вынесла вторая секция Верховного суда Италии. Согласно нему, Микколи проведет в тюрьме 3,5 года.

Как установил суд, Микколи виновен в вымогательстве, усугубленном мафиозными методами, применимыми Мауро Лауричелле, который за свои действия получил 7 лет лишения свободы.

Таким образом, просьба заместителя генерального прокурора Фульвио Бальди отклонить апелляцию Микколи была удовлетворена. Никаких альтернатив тюремному заключения для Микколи не предусмотрено.

Напомним, что эпизод с вымогательством, за которое ныне расплачивается Микколи, произошел более 10 лет назад. Речь шла о сумме в 12 тысяч евро, которые бывший владелец одного из итальянских дискоклубов задолжал Микколи, и тот, не сумев вернуть долг самостоятельно, обратился «за помощью» к криминальным структурам.

Фабрицио Микколи с 2002 по 2004 год являлся футболистом «Ювентуса». В этот же период его активно вызывали в сборную Италии, в рядах которой он успел провести 10 матчей и забил 2 мяча.

Источник — Calcionews24

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