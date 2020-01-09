Экс-форвард сборной Италии получил 3,5 года тюрьмы

40-летний бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за вымогательство.

Суд вынес решение еще в октябре 2017-го года, но футболист подал апелляцию. Апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

В 2010-м году Микколи обратился к Мауро Лаурикелле, сыну мафиозного босса, чтобы тот помог ему взыскать долг в €12 тысяч. Лаурикелле выбил долг жесткими методами.

Футбольная карьера Микколи продолжалась с 1996-го по 2015-й годы. Последним клубом форварда была «Биркиркара». В активе Фабрицио 10 матчей в составе сборной Италии, где он забил 2 мяча.