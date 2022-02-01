Топ-10 трансферов зимнего окна-2022

В топ-5 европейских чемпионатов зимнее трансферное окно официально захлопнулось. Оно не получилось сногсшибательным, как летом прошлого года, но это уже тенденция последних лет. Тем не менее, сразу несколько громких переходов было зафиксировано. Приятно, что среди этих громкостей не потерялся и трансфер из «Динамо» в «Эвертон» Виталия Миколенко. Мы этот переход вынесли за скобки. А в скобках – все остальное самое интересное и резонансное. На наш взгляд.

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ, 32 года

Откуда: «Арсенал»

Куда: «Барселона»

Трансферная стоимость: свободный агент

«Барселона» была очень активна на трансферном рынке. Хотя это и не удивительно, ведь каталонцам кровь из носу нужно исправлять сложное турнирное положение в чемпионате Испании («блаугранас» сейчас занимают лишь пятое место). Слухи давно связывали Обамеянга с «Барсой». Но раньше у каталонского клуба банально не было денег на габонца. Теперь же бывший капитан «Арсенала» и, кстати, самый высокооплачиваемый футболист «канониров» (350 тысяч фунтов в неделю) достался «Барсе» бесплатно. Ради перехода на «Камп Ноу» Обамеянг пошел на радикальное уменьшение жалования. По информации испанской прессы, на новом рабочем месте форвард будет получать всего… пять тысяч евро в неделю.

Деле АЛЛИ, 25 лет

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Эвертон»

Трансферная стоимость: 12 млн евро плюс бонусы

Достаточно неожиданный трансфер. У Алли не ладилось с бывшим наставником «шпор» Моуринью: там был откровенный конфликт, и англичанин реально хотел уйти. Но с приходом в команду Конте вроде бы ситуация нормализовалась. Полузащитник в нынешнем сезоне провел за «Хотспурс» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными ударами. Тем не менее, он решил покинуть лондонский клуб. «Ириски» подписали Алли до 2024 года. Финансовые условия договора весьма интересные: «Эвертон» заплатит «Тоттенхэму» за игрока 12 миллионов лишь после того, как тот проведет 20 матчей за ливерпульский клуб. А в общем трансферные выплаты за Алли могут вырасти до 45 млн евро.

Филиппе КОУТИНЬО, 29 лет

Откуда: «Барселона»

Куда: «Астон Вилла»

Трансферная стоимость: аренда с правом выкупа

Один из самых дорогих трансферов в истории «Барселоны» (приход бразильца на «Камп Ноу» обошелся каталонцам в 135 млн евро) завершился фиаско. Об этом уже можно говорить открыто и официально. Коутиньо так и не вписался в игровую модель «блауграны», хотя ему и неоднократно давали шанс. Но Хави сразу дал понять, что на бразильца не рассчитывает. И тот ради игровой практики отправился к своему бывшему партнеру по «Ливерпулю», а ныне главному тренеру «Астон Виллы» Джеррарду, согласившись на существенное уменьшение зарплаты. Пока что бирмингемцы взяли Коутиньо в аренду до конца сезона. Но с правом выкупа – за 40 млн евро. Пока что бразильцем довольны на новом месте.

Донни ван де БЕК, 24 года

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Эвертон»

Трансферная стоимость: аренда

Бывшего центрального полузащитника «Аякса» очень хотел заполучить бывший наставник «МанЮнайтед» Сульшер. И таки добился своего: в 2020-м «манкунианцы» заплатили за переход игрока сборной Нидерландов 39 миллионов евро. Однако заиграть на «Олд Траффорд» Дони не удалось. Адаптация явно затянулась. И дабы у парня была игровая практика, его решили отпустить в аренду. Но без права выкупа. Кстати, приход в «Эвертон» ван де Бека – главное требование нового «рулевого» ливерпульского клуба Лэмпарда.

Аарон РЭМЗИ, 31 год

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Глазго Рейнджерс»

Трансферная стоимость: аренда

На опытнейшего валлийца в «Ювентусе» уже не рассчитывают. В нынешнем сезоне он сыграл всего пять поединков за туринскую команду. Дабы не прозябать на скамейке для запасных, Аарон решил кардинально изменить свою карьеру. Полузащитник продолжит свои выступления в чемпионате Шотландии – за лидера чемпионских перегонов «Глазго Рейнджерс». Стороны заключили договор о сотрудничестве до конца текущего сезона – на арендных условиях. Не исключено, что в дальнейшем клуб из Глазго выкупит контракт Рэмзи у «Юве» (срок договора между валлийцем и туринцами истекает летом следующего года).

Кристиан ЭРИКСЕН, 29 лет

Откуда: без клуба

Куда: «Брентфорд»

Трансферная стоимость: свободный агент

Наверное, самый долгожданный зимний трансфер. Во всяком случае, самый добрый. Драматическая история одного из лидеров сборной Дании Кристиана Эриксена на Евро-2020 стала одним из главных эпизодов турнира. В конце первого тайма матча против Финляндии у Криса остановилось сердце. И лишь чудом врачи сборной Дании спасли ему жизнь. Спустя несколько дней футболист был прооперирован – ему имплантировали дефибриллятор. С такой «штукой» выступать в серии А запрещено, поэтому в конце прошлого года «Интер» по согласию сторон разорвал с Эриксеном контракт. Но в АПЛ с таким прибором играть можно. Эриксена ангажировал самый «датский» клуб Англии: «Брентфорд» возглавляет датчанин Франк, а в составе команды играет семь сородичей принца Гамлета.

Ферран ТОРРЕС, 21 год

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Барселона»

Трансферная стоимость: 55 млн евро плюс бонусы

Первый новичок «Барселоны» в нынешнее трансферное окно, и сразу же весьма дорогостоящий. Молодой полузащитник «МанСити» и сборной Испании достался каталонцам за 55 миллионов евро плюс 10 млн бонусами. На приобретении именно этого игрока настаивал новый тренер «Барсы» Хави. Торрес – очень универсальный игрок: он способен сыграть и на фланге полузащиты, и на месте разыгрывающего. Небольшая проблема в том, что на момент перехода Ферран был травмирован. А еще перенес коронавирусную инфекцию.

Бруно ГИМАРАЕШ, 24 года

Откуда: «Лион»

Куда: «Ньюкасл»

Трансферная стоимость: 50 млн евро плюс бонусы

Самый дорогой трансфер в истории «Ньюкасла». Переговоры между клубами шли туго, но предложенная сумма – 50 млн евро плюс бонусы и 20 процентов от будущей продажи – убедили французов. На этом трансфере «Лион» сумел наварить очень серьезные деньги, ведь в 2020-м «ткачи» заплатили «Атлетико Паранаэнсе» за Бруно «всего» 20 млн евро. Кстати, на этого игрока претендовал в свое время «Шахтер».

Луис ДИАС, 25 лет

Откуда: «Порту»

Куда: «Ливерпуль»

Трансферная стоимость: 45 млн евро плюс бонусы

«Порту» нацепил на Диаса ценник – 80 миллионов евро отступных. Однако «Ливерпулю» удалось урвать полузащитника/форварда фактически в два раза дешевле. Хотя в качестве бонусов «мерсисайдцы» могут заплатить португальцам порядка 20 млн. Почему же умеющий всегда торговаться «Порту» в этот раз так продешевил? Причина достаточно банальная: долги. Дело в том, что из-за финансовых проблем «Порту», УЕФА грозил не только запретить клубу новые трансферы, но и наложить штраф. И вот дабы не попасть в неприятную ситуацию и рассчитаться с долгами, «Порту» решил продать свой главный на данный момент ликвидный товар.

Душан ВЛАХОВИЧ, 22 года

Откуда: «Фиорентина»

Куда: «Ювентус»

Трансферная стоимость: 70 млн евро плюс бонусы

Переход лучшего бомбардира нынешнего чемпионата Италии из «Фиорентины» в «Ювентус» - самый дорогой трансфер зимнего «Юрьева дня» 2022 года. За уже бывшего форварда «фиалок» Влаховича «старая синьора» заплатит 75 млн евро (сразу 70 плюс пять млн в качестве бонусов). Контракт подписан до лета 2026 года. На новом рабочем месте сербский нападающий будет зарабатывать семь миллионов евро в год. Сейчас на его счету 20 забитых мячей во всех турнирах и два ассиста. В новом клубе Душан будет выступать под седьмым номером. Интересно, что контракт с туринцами Влахович подписал в день своего рождения.