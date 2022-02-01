ФОТО. Усик тренируется с Полесьем в преддверии своего дебюта в футболе

35-летний украинский боксер Александр Усик (19–0, 13 КО), чемпион мира в супертяжелом весе, продолжает тренировки с житомирским «Полесьем» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Усик в составе «Полесья» примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».
В первом матче Winter Cup 2022, который пройдет 3 февраля, «Полесье» будет играть против «Вереса».
ФОТО. Тренировка Усика и житомирского Полесья в Турции
Источник — ФК Полесье
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